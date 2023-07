La Fédération Nationale des Compagnies Dramatiques remet quatre prix à deux compagnies du Brabant wallon

Ainsi, le challenge Edouard Hebden, qui récompense la compagnie ayant réalisé le plus belle réalisation scénique au service de la pièce, a été attribué à la compagnie des Deux Lunes de Wavre qui avait repris "La Souricière", la célèbre pièce d'Agatha Christie, pour une représentation unique, le 3 décembre dernier à La Sucrerie, au profit du Rotary de Wavre. La compagnie wavrienne avait déjà décroché le prix d'excellence de l'ABCD (Association bruxelloise et Brabançonne des compagnies dramatiques) pour cette création.

Trois prix pour "Les belles soeurs"

La compagnie du Théâtre d'Appoint, à Orp Jauche, a remporté le prix Hathor pour sa pièce "Les belles soeurs" de Michel Tremblay, mise en scène de Janick Daniels avec, à la distribution, Sophie Agapitos, Malika Balfroid, Guy Bernar, Nadine Craisse, Christian Daems, Bernard Denys, Joël Doneux, Élise Gabriels, Éloïse Guissart, Catherine Huens, Muriel Laloy, Martine Laporte, Michelle Rondeaux, Pierrot Sambon, Benjamin Stréber et Félicie Wauters, dont les représentations ont eu lieu en novembre 2022 dans la salle Côté Cours de Jodoigne. Le prix Hathor est attribué à la compagnie dont la création en matière de musique et de décors sonores a été jugée d'un réel apport à l'œuvre présentée. Avec cette création la compagnie d'Orp-Jauche remporte aussi le challenge Jean et Léopold Martin, un challenge qui est attribué à la compagnie ayant réalisé la meilleure mise en scène et aussi le prix du public de ce 87e trophée royal, un prix attribué suivant le résultat des votes des spectateurs abonnés à la FNCD. Ce sont donc trois nouvelles récompenses qui honorent le dynamisme de l'association théâtrale d'Orp-Jauche, qui propose depuis 1986, un spectacle par an.