La Commune achète un bien avenue de Wisterzée

Le bourgmestre a rappelé que le bâtiment situé au numéro 68 avait été acheté récemment. "Tant que nous ne sommes pas propriétaires de l’ensemble des maisons situées dans ce secteur de l’avenue de Wisterzée, il est très difficile de se lancer dans des projets concrets, a ainsi répondu Michaël Goblet d’Alviella (Liste du Mayeur). Le bâtiment situé au 66 n’est pas louable, le 68 devrait rester vide également le temps que l’on acquiert les autres bâtiments. Ces acquisitions font partie d’une politique patrimoniale qui anticipe le développement de cette zone dans le futur."

Réorganiser le carrefour

L’échevin de l’Urbanisme, Jean-Christophe Jaumotte (Liste du Mayeur), s’est montré plus précis: "Il y a une stratégie de récupérer l’entièreté de l’îlot dans le but de démolir des bâtiments qui globalement sont dans l’état que l’on connaît. La volonté est à la fois de pouvoir réorganiser le carrefour, élargir l’avenue de Wisterzée à destination des modes de déplacement doux et aussi de récupérer de l’espace au niveau de l’avenue des Combattants dans l’optique de pouvoir créer une bande bus. Les alignements des nouveaux bâtiments sont fortement en retrait par rapport aux anciens sur l’avenue des Combattants, constate Jean-Christophe Jaumotte. Ce sont, là, les projets initiaux pour lesquels les acquisitions sont progressives. Cela prend du temps. Si on prend la zone depuis le Vestiaire jusqu’à l’ancienne pharmacie, après l’acquisition du bâtiment situé au numéro 66, il ne manquera plus qu’un immeuble. Ce qui permettrait, le jour où celui-là est acquis, de déjà développer un bloc. Nous n’avons encore rien acquis au niveau du carrefour", a encore expliqué Jean-Christophe Jaumotte.

Le groupe Écolo s’est abstenu. "Parce que nous n’avons pas la main sur l’ensemble de votre vision et nous n’aurions peut-être pas la même", a indiqué Anne Chevalier.