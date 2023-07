À Tubize, les soldes et l’arrivée du Mall changent l’organisation des commerces

Maria est responsable d’un magasin de vêtements pour enfants dans le centre de Tubize. Le contexte des soldes est favorable mais elle remarque que "m aintenant que les premières semaines de soldes sont passées, on met les prix à -50 %. Pour un certain public, quand il n’y a pas cette démarque, c’est moins intéressant."

La commerçante constate également qu’il est plus compliqué pour les clients de venir faire les soldes. Auparavant, les week-ends étaient les périodes idéales. Aujourd’hui, c’est moins le cas: "I l n’y a plus vraiment de jours adaptés. Nous avions des clients jusqu’à la fin du mois. Maintenant, passé le 20, les gens viennent moins."

Même son de cloche pour le directeur commercial d’une enseigne de chaussures, implantée à Tubize. " Les soldes fonctionnent bien. Nous sommes dans une situation comparable à l’année dernière. En juin, il a fait beau et chaud et les ventes sur la collection d’été ont été bonnes." Le directeur est donc satisfait du mélange entre les clientèles, celle pour les collections saisonnières et celle pour les démarques. Mais le responsable note tout de même un petit problème: " Il y a pas mal de travaux à Tubize. C’est plus difficile au niveau de la fréquentation."

L’échevin du Commerce, Mourad Abdelali (DéFI), reste, quant à lui, plus mesuré sur les soldes: " Nous n’avons pas encore assez de recul, nous venons à peine d’y rentrer, mais le beau temps est là, et on espè re que ça va booster les ventes ."

Mais l’échevin betchard rappelle que les temps sont durs pour les commerçants et les indépendants, notamment en ce qui concerne la double taxation pour les indépendants.

L’incertitude du TOM

Maria, comme beaucoup de commerçants locaux, s’inquiète de l’arrivée prochaine du TOM. L’incertitude plane en de nombreux points comme la concurrence entre l’outlet et le centre-ville. Pour ce point-là, Maria a déjà une partie de réponse: " Le TOM n’aura pas de magasin de vêtements d’enfants au même prix que nous. Même si c’est de la démarque, on reste sur des produits d’une autre gamme de prix."

L’échevin du Commerce n’était pas encore en fonction quand l’installation du TOM a été décidée. Il mentionne tout de même qu’une enquête préalable a été faite auprès des commerçants mais qu’il faudrait en faire plus. Pour Mourad Abdelali, " pas question d’arriver à un M ons bis ".

En d’autres termes, il n’entend pas laisser mourir les commerçants locaux au profit d’un grand pôle commercial.

Pour éviter d’en arriver là, la majorité communale s’est mise d’accord, avec l’ensemble de ses membres, sur la création d’une société économique mixte (SEM). Elle a pour but de soutenir le commerce local mais ne néglige pas le TOM, qui sera également mis autour de la table : " Nous allons créer une jonction entre le TO M et les commerces locaux ."

Reste que pour l’instant, il est encore trop tôt pour mesurer l’impact du TOM sur les commerces tubiziens.