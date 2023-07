Les gens du voyage installés sur les terrains de foot de Walhain s'en iront le 23 juillet au plus tard

Ce dernier a, dès lors, mené des négociations avec le représentant de ces gens du voyage. Objectif, entre autres, définir les modalités de leur départ. "Après plusieurs rencontres, un accord a été trouvé impliquant le départ du groupe pour le 23 juillet au plus tard, précisent les autorités walhinoises dans un communiqué. Cet accord a été formalisé dans une convention signée par les deux parties imposant différentes obligations à respecter par le groupe: le paiement d’une location au bénéfice de la Commune au titre d’occupation du domaine privé de la Commune, le respect des modalités de gestion des déchets d’application sur notre territoire ; en l’occurrence, un conteneur spécifique a été installé et sera vidé une fois par semaine par une société externe aux frais des gens du voyage, le raccordement à l’eau par le placement d’un col-de-cygne avec comptabilisation du cubage auprès de la SWDE et paiement des consommations par les gens du voyage et l’installation d’un raccordement forain aux frais du groupe des gens du voyage pour ce qui est de l’électricité."

Sujette à inquiétude de la part de plusieurs riverains – que ce soit sur les réseaux sociaux ou via des interpellations directes de la Commune, l’organisation de l’édition 2023 des Moissons de l’Amitié, prévue sur ces terrains, pourra donc bien être assurée. Voilà de quoi les rassurer, donc. Et la Commune de passer un petit message sympa au passage: "Nous vous encourageons à venir supporter nos différents villages en passant un moment festif renforçant la rencontre et l’amitié entre les 9 villages participant à cette 55e édition."