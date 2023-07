Salon du véhicule électrique à Villers-la-Ville : un mieux mais...

La majorité a tenu le cap et au dernier conseil communal, le collège a présenté le nouveau règlement de l’événement, qui en sera à sa quatrième édition le 10 septembre prochain.

En présentant le point, l’échevine de la Mobilité, Julie Charles, a expliqué que le salon du véhicule électrique et de la mobilité évolue. Les véhicules sont de mieux en mieux connus des citoyens et on va vers un véritable salon de la mobilité avec des animations, des balades à vélo et à trottinettes électriques, un atelier de réparation de vélos, un stand de brocante de matériel cycliste, des formations à la conduite préventive...

On garde évidemment les expositions de véhicules électriques avec des voitures mais aussi des motos, des scooters, des vélos, des trottinettes. Des professionnels présenteront aussi des bornes de recharge à installer chez les particuliers. La journée se veut familiale, didactique mais aussi ludique. Et le tout restera gratuit pour les visiteurs.

"Nous sommes contents de l’évolution, on prend la direction d’un salon de mobilité qu'on aurait aimé dès le départ, a commenté Nadia El Abassi, pour Écolo. Mais au niveau du règlement, il y a un souci pour nous."

Il y est prévu que toute personne ou association qui occupera l’espace dans ce salon devra s’acquitter du montant d’occupation (650 €). Pour Écolo, ce point fait clairement référence à un épisode controversé du salon 2022, à savoir l’action menée sur place par le mouvement Extinction Rébellion. Parmi les activistes se trouvait un citoyen villersois, et celui-ci avait reçu de la part de la Commune une facture pour l’emplacement occupé lors de cette action.

"Ma lecture de cette phrase du règlement, c’est une atteinte à la liberté d’expression et à la liberté de manifester, a indiqué Nadia El Abassi. Si des personnes causent des problèmes, il faut appeler la police. Mais cette action citoyenne ne s’était pas mal passée. La locale Écolo est attachée à la liberté des citoyens de s’exprimer, même quand c’est dérangeant. On ne votera donc pas ce règlement."

Le bourgmestre Emmanuel Burton a répondu que lui non plus n’avait pas de problème avec la liberté d’expression, rappelant qu’il aurait parfaitement pu demander à la police d’expulser les manifestants, et qu’il avait choisi de ne pas le faire.

"Mais si on veut manifester, il y a des règles, a-t-il complété. Ici, ils avaient occupé un espace lors d’une activité familiale. Il n’y a pas de raison pour laquelle certains devraient respecter le règlement, et d’autres pas..."

Le point a donc fait l’objet d’un vote négatif d’Écolo, tandis qu’Ensemble pour Villers choisissait l’abstention. "On estime que ce n’est pas le rôle d’une Commune d’organiser un salon du véhicule : il existe déjà un salon national, et les grandes marques font des portes ouvertes", a justifié Jean-Pierre Brichart.