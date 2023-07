Braine-l'Alleud anticipe la pénurie: trois jeunes médecins installés dans la cure réaménagée d’Ophain

Le collège communal avait à l’époque décidé de prendre les devants, en rendant Braine plus attractive pour les nouveaux diplômés en médecine. Une des mesures qui vient de se concrétiser est de proposer gratuitement des locaux adaptés à des jeunes docteurs, pour qu’ils tentent de développer leur patientèle et vérifient si la commune et le travail leur convient pour s’installer à plus long terme.

36 médecins pour 41 000 habitants

En contrepartie de cette offre, ils doivent s’engager à exercer sur place durant au moins un an. Restait à trouver un bâtiment communal assez vaste et assez accessible pour y ouvrir un cabinet médical. Finalement, c’est la cure d’Ophain, qui devait être rénovée, qui a été choisie. Elle a l’avantage de se trouver en plein centre du village, avec un parking public à proximité immédiate.

En quelques mois, grâce aux compétences internes au service communal des travaux, les anciennes salles paroissiales et de catéchèse se sont transformées en salle d’attente, des sanitaires adaptés ont été ajoutés, et trois cabinets médicaux ont été aménagés au rez-de-chaussée du bâtiment. Une rampe a aussi été installée pour rendre depuis l’extérieur l’accès plus aisé aux personnes à mobilité réduite, et des aménagements intérieurs ont également été prévus dans cet objectif.

"Ce bâtiment qui autrefois soignait les âmes est désormais dédié à soigner les corps", glisse le bourgmestre Vincent Scourneau.

Et depuis quelques semaines, trois médecins sont installés sur place. L’inauguration officielle de ce nouveau cabinet médical par les autorités communales a été organisée vendredi matin.

Avec ce dispositif, la commune espère anticiper les problèmes que connaissent d’autres entités, y compris en Brabant wallon. D’ailleurs, alors que l’Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq) pour une vie de qualité recommande un ratio de 90 médecins pour 100 000 habitants, l’arrivée de ces trois nouveaux professionnels à Ophain permet à Braine d’atteindre ce seuil, avec 36 médecins pour 41 000 habitants.