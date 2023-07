Un chauffagiste peu scrupuleux

Le parquet lui reprochait cinq préventions. La première était un aveu tardif de faillite, laquelle tomba le 18 juin 2018. Or, selon le parquet, sa société battait déjà dangereusement de l’aile bien avant puisque, à titre indicatif, ses dettes s’élevaient déjà à 54 000 € au 1er janvier 2016.

Le curateur nommé par le tribunal de l’entreprise éprouva les pires difficultés à rencontrer l’intéressé qui ne répondit pas à ses invitations/convocations. C’est d’ailleurs en vain que l’on chercha la trace de la comptabilité de cette société.

À ces deuxième et troisième préventions, s’ajouta celle de s’être ménagé un crédit artificiel. Les calculs effectués tant bien que mal par les enquêteurs permirent en effet de déterminer que les dettes du chauffagiste à l’égard de ses créanciers s’élevaient à 205 000 € alors que son passif institutionnel (TVA, ONSS, SPF Finances) était de 139 000 €.

Mais l’homme fit opposition au jugement. Elle fut vidée à l’audience du 13 juin dernier. Son avocate était bien en peine de contester ces quatre préventions, ce qu’elle fit cependant pour la cinquième, la moins sympathique puisqu’il s’agissait d’une escroquerie commise à l’égard d’une Jodoignoise.

Il répondit à son appel lancé dans le but d’obtenir le remplacement de deux radiateurs. Il se rendit chez elle le 25 avril 2018, empocha 1 000 € d’acompte, mais s’abstint d’effectuer les travaux promis.

"À cette date, considéra le parquet, la faillite était inéluctable, et elle fut d’ailleurs rendue moins de deux mois plus tard. Le comportement du prévenu fut répréhensible."

L’avocate tenta de convaincre le tribunal de la bonne foi de son client. En vain.

Cependant, le tribunal a revu le jugement à la baisse : toujours huit mois de prison et 8 000 € d’amende, mais tous deux avec sursis. Et, plus grave sans doute, interdiction professionnelle.