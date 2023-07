Questions en cascade autour de la Nethen

Il fallut ajouter des chaises pour recevoir la quarantaine de villageois. Ces derniers n’ont pas reçu les réponses qu’ils espéraient – la Commune, par la voix de l’échevine du Patrimoine Brigitte Wiaux, se cantonnant à expliquer qu’elle ne jouait qu’un rôle de boîte aux lettres en la matière, et qu’il s’agissait juste d’une réunion de conclusion, et non de concertation.

"Pas exclu qu’un jour, le moulin de la Forge soit remis en activité"

"Notre combat continue, dit Gisèle De Troyer, dont la famille a repris le moulin de la Forge en 1954, et qui y habite encore. Notre opération"Touche pas à ma cascade"a recueilli 162 signatures"papier"et pas moins de 96 signatures sur internet. Dix-neuf lettres d’observation ont été rédigées. L’émotion est grande, et l’incompréhension plus grande encore. Mon mari et moi avons rendez-vous avec le notaire la semaine prochaine, car nous voulons connaître nos droits, notamment pour l’accès à l’eau. Il n’est pas exclu qu’un jour, le moulin de la Forge soit remis en activité."

Gisèle De Troyer s’était déjà exprimée sur l’intérêt didactique et paysager des alentours du moulin ( L’avenir du 7 juillet). Elle et son mari Alain Kalb sont soutenus par l’historien local Jean-Luc Lecluse. Tous se demandent quel est le bien-fondé du projet de la Province du Brabant wallon. Nous avons donc posé la question au député provincial Marc Bastin, président du contrat de rivière Dyle-Gette.

"Remarque préliminaire, réagit-il, nous sommes ici dans un double dossier, celui de la consolidation des berges de la Nethen et de l’augmentation de la superficie du bassin d’orage d’Hamme-Mille. J’ai pu prendre connaissance durant mes vacances, via la presse, de la réaction négative des riverains. Je veux rappeler que l’enquête publique vient tout juste de se clôturer et que je vais être attentif aux remarques qui sont émises. J’entends bien que le chant de la cascade va manquer à certains villageois, mais je leur ferai remarquer que le bruit de l’eau sur les rives consolidées de la Nethen sera aussi agréable à entendre. Cela dit, je ne suis fermé à aucun argument et tiens à rencontrer les riverains. Pourrait-on mettre en place une dérivation pour que l’eau puisse encore cascader ? À cette heure rien n’est exclu, mais tout a un coût."