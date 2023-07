Où, en Brabant wallon, les athlètes pourraient préparer les JO de Paris de 2024 ?

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR), en charge du sport, et son collègue ministre régional des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont (MR) viennent de présenter un cadastre des infrastructures sportives de haut niveau en Wallonie et à Bruxelles. Et sur les 28 sites recensés, 7 se situent en Brabant wallon.

Il y a évidemment le hall d’athlétisme de Louvain-la-Neuve et plus globalement le centre sportif de Blocry avec ses diverses salles dont un hall de gymnastique entièrement équipé, une salle d’escalade, un dojo, 2 piscines… Les principales disciplines de haut niveau qui y sont visées sont l’athlétisme et la gymnastique artistique.

Toujours dans la commune, à Limelette, il y a le club de tennis Justine Henin et ses 18 terrains, intérieurs ou extérieurs, et sa salle de conditionnement physique.

Les installations du club de hockey du Waterloo Ducks ont été aussi reprises dans le cadastre avec ses 3 terrains en gazon synthétique mouillé homologués par la Fédération internationale de hockey. En outre, la construction d’une salle de musculation y est prévue en 2024.

À Nivelles, il y a le complexe sportif du parc de la Dodaine comprenant le Royal club d’athlétisme du Brabant wallon et le Royal Pingouin Hockey club. Outre les équipements nécessaires à la pratique de l’athlétisme et du hockey, on y trouve aussi des terrains de foot et de rugby, des terrains de tennis, un hall sportif polyvalent ou encore la piscine.

Le cadastre pointe aussi le cercle d’escrime de Braine-l’Alleud et sa salle d’arme qui dispose en outre d’un atelier pour l’entretien et la réparation de l’équipement d’escrime.

Les golfeurs de haut niveau sont invités à fréquenter le Golf de l’Empereur, à Genappe, son site de 60 hectares où sont aménagés un parcours de 18 trous et un autre de 9 trous notamment.

Enfin, il y a le Centre national de football de Tubize : 4 terrains en gazon naturel, 2 terrains synthétiques, un terrain synthétique couvert et même un hôtel 4 étoiles, toutes des installations qui reçoivent régulièrement les Diables rouges.

Avec ce cadastre détaillant les installations et commodités de chacun des 28 sites sportifs, les ministres espèrent convaincre les athlètes de haut niveau à venir boucler leur préparation aux Jeux olympiques de 2024 en Wallonie et à Bruxelles.

"Les Jeux de Paris en 2024 constituent une opportunité unique de faire rayonner notre territoire et ses infrastructures à travers le monde, soutient Pierre-Yves Jeholet. La Wallonie et Bruxelles offrent aux athlètes belges et internationaux des installations modernes et qualitatives pour s’acclimater et préparer les Jeux dans des conditions optimales, à seulement 1 h 30 de Paris.".