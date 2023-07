Dix voitures volées: "Laisser en rue une voiture non fermée est une incitation au vol"

Il devait répondre de dix vols de voitures et de trois tentatives de vol commis entre le 9 mai (premier fait) et le 4 octobre 2022 en association avec trois comparses, Marcel M., 21 ans, d’Overijse, à ses côtés sur le banc d’accusation, Bryan A., 22 ans, de Molenbeek-Saint-Jean, absent, et Jonathan G., 21 ans, d’Auderghem, arrivé en retard à l’audience mais dépourvu de toutes pièces d’identité, ce qui amena le tribunal à le renvoyer tout en le considérant comme absent.

Il volait les voitures qu’il revendait donc très rapidement

Son terrain de chasse favori ? Rixensart, La Hulpe et Wavre en Brabant wallon, Auderghem dans la périphérie bruxelloise, là aussi où il écoulait les voitures volées, toutes marques confondues, BMW, Nissan, Mercedes, Seat Ibiza, Peugeot Boxer, Jeep, Renault Kadjar ou Skoda.

Il nia quelques vols avec effraction car, pour reprendre ses dires, "laisser en rue une voiture non fermée est une incitation au vol".

Il volait les voitures qu’il revendait donc très rapidement, mais il ne dédaignait pas leur contenu, notamment les cartes de banque qu’il utilisait pour faire le plein d’essence ou s’acheter telle ou telle denrée en station-service.

Il jouait parfois de malchance

Il "travaillait" la nuit et il arrivait aussi que les policiers le découvrent vers 6 heures (du matin) endormi dans une voiture.

Il jouait parfois de malchance, comme à Auderghem où un fêtard était venu au volant de la voiture (abîmée) de sa sœur.

Dans le noir, Nathan ne s’en aperçut pas, il s’installa au volant, quitta les lieux et provoqua un accident, ce qui l’incita à revenir sur le lieu du vol et y déposer ce véhicule.

Marcel M., quant à lui, nia toutes les préventions mises à sa charge, même celle difficilement contestable en raison du fait que ses empreintes furent trouvées sur le frein à main d’une voiture.

Nathan écope de trente mois de prison avec sursis, lui qui venait d’être condamné à huit mois de taule à Marseille pour trafic de stupéfiants.

Marcel s’en tire avec 180 heures alors que les absents Bryan et Jonathan sont punis de quinze mois de prison ferme.