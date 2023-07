Deux classes de 3e maternelle de Beauvechain ont terminé l’année avec "Ekla"

C’est en effet en juin 2021 que les directions d’écoles, soutenues par le centre culturel de Beauvechain, ont été invitées à répondre à l’appel à projet lancé par "Ekla, Art pour tous" pour des projets de résidences d’artistes au sein des classes.

"L’opération"Art à l’école"permet d’accueillir un artiste en résidence dans sa classe durant deux années scolaires. Celui-ci vient partager son langage, son univers esthétique, son approche singulière, son regard sur le monde. Les élèves vivent l’expérience d’un processus de création et sont amenés à développer, à exprimer et à partager leur propre regard, leur parole, leur geste…", indique Virginie Janssens du centre culturel de Beauvechain.

À noter qu’Ekla insiste sur l’objectif des ateliers: faire découvrir aux jeunes un processus de création artistique, sans penser "résultat". Cette spécificité déculpabilise, soulage, enlève une pression et met l’accent sur la curiosité.

Il était aussi important que le centre culturel s’investisse car comme l’indique Ekla, "le médiateur culturel, à l’entre-deux de ces univers, est le troisième pilier du projet. Il est un appui permanent au bon déroulement du partenariat. Passeur culturel, il contribue également à la découverte de la création contemporaine auprès des classes partenaires."

Les deux classes ont été accompagnées par deux artistes: Justine Electeur et Juliette Colmant, qui travaillent le mouvement et la danse.

Ce processus, qui s’est prolongé sur deux années scolaires, est ponctué de formations à l’attention des artistes, institutrices et de la médiatrice culturelle, mais aussi de rencontres professionnelles et d’une dizaine d’ateliers par classe et par année scolaire.

Une fois de plus, Beauvechain a pu démontrer que la culture n’était pas un vain mot.