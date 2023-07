Série d’été - Les noms de rue (1/7) | Le Chemin de Grande Communication est devenu la rue de la Libération à Braine-le-Château

Cette rue est un tronçon d’une voirie plus importante, d’environ 4,7 km, qui traverse la bourgade d’Ouest en Est sur la N286, soit l’axe Tubize-Braine-l’Alleud-Waterloo. "Jadis, cette route était appelée Chemin de Grande Communication," révèle Wilfred Burie, secrétaire général de l’Echarp (Entente des cercles d’histoire et d’archéologie du Roman Païs).

La rue de la Libération s’étend sur une courte distance de 400 m. Ce qui n’empêche pas d’y trouver de nombreux éléments du riche patrimoine historique castelbrainois. "En premier lieu, le Pilori, érigé en 1521 par Maximilien de Hornes, chambellan de l’empereur Charles Quint, afin d’y exposer les criminels. Les jours de marché, les condamnés à la peine de l’exposition publique et les coupables de délits mineurs y étaient attachés et subissaient la vindicte de la population. Il est classé aux monuments historiques depuis 1936."

En face, on trouve l’église Saint-Rémy (que l’on voit sur nos deux photos, avant/après). "L’édifice néogothique a remplacé l’église romane en 1862. On y trouve le dormant de l’ancienne église (accès au lapidarium), le bourdon et le gisant en albâtre de Maximilien de Hornes. Aussi, les vitraux du chœur, sont visibles à l’intérieur."

En face de l’église se trouve le Maison du Bailly, actuel siège du Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château. "Bâtisse de la 1re moitié du XVIe siècle, elle accueille des expositions et événements divers."

Derrière l’église se trouve le Château des Comtes de Hornes. "Forteresse médiévale érigée au début du XIIIe siècle. par les seigneurs de Trazegnies, elle fut transformée en château de plaisance à la Renaissance. Merveilleusement bien entretenue par son propriétaire, le Comte Cornet de Ways Ruart, descendant des Comtes de Robiano, cette demeure a aussi abrité d’autres familles prestigieuses telles que les Comtes de Hornes et les Princes de Tour et Taxis."

Un peu plus loin se trouve le Moulin Banal. "La présence de ce moulin à eau est attestée dès 1226. Il appartenait par moitié au seigneur et au chapitre de Sainte-Waudru à Mons. Sous l’Ancien Régime, les paysans de Braine-le-Château et de Haut-Ittre étaient obligés de venir y moudre leur grain, et payaient une"banalité"au seigneur du lieu. Dépendance du château, le site est classé depuis 1954 et le moulin, depuis 1970."

Aujourd’hui, la rue de la Libération est une voirie empruntée par un trafic dense. La présence de la maison communale, des écoles et d’un grand nombre de commerces justifie cette forte fréquentation.

Cet épisode de notre série est réalisé avec l’aimable collaboration de l’Echarp (Entente des cercles d’histoire et d’archéologie du Roman Païs) et son secrétaire Wilfred Burie. Infos: www.echarp.be