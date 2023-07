Secteur de la construction et conseillers en gestion en difficulté

Le tribunal a acté les aveux de faillite d’un entrepreneur de Genappe (absent à l’audience), d’un autre de Wavre qui occupait cinq travailleurs et d’un Jodoignois spécialisé dans les travaux d’installations électriques. On peut y rattacher une Sprl d’Orp-Jauche intermédiaire en achat, vente et location de biens immobiliers et une SLR (société à responsabilité limitée) de Wavre active dans la location de biens immobiliers.

Deux conseillers en gestion dont les bureaux se trouvaient à Braine-le-Château et Walhain ont décidé de débrancher la prise avec des passifs respectifs de plus de deux millions et de 50 000 euros.

Les autres aveux émanent de deux restaurateurs de La Hulpe et Waterloo ainsi que d’un cafetier de Grez-Doiceau, d’un transporteur de Baisy-Thy, d’un commerçant en détail de mobilier de bureau d’Ittre, d’un programmeur informatique de Chastre et d’une société de Beauvechain spécialisée dans les activités récréatives et de loisirs. On en vient aux citations en faillite. L’ONSS visait une société de Recherches et Développement en biotechnologie de Braine-l’Alleud, mais il a reçu des paiements visant à apurer l’arriéré et il a obtenu le renvoi du dossier au rôle afin de lui permettre d’opérer les vérifications nécessaires.

Idem pour un fabricant artisanal de pain et de pâtisserie de Woluwe-Saint-Lambert qui a des succursales en Brabant wallon et qui a annoncé le dépôt d’une PRJ (procédure en réorganisation judiciaire).

Enfin, les citations lancées par le SPF Finances et l’ONSS à l’encontre d’un commerce de gros de vêtements de Braine-le-Château n’ont pas été examinées et elles sont, elles aussi, renvoyées au rôle.