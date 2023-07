Philippe Vanhollebeke nouveau président du club Rotary

Des orientations que compte bien suivre le nouveau président, Philippe Vanhollebeke. Renforcer le nombre de membres fera partie des défis à relever dans l'avenir, et pérenniser les actions existantes (Livres pour Noël, conférences, récoltes de vivres...) fait partie des priorités affichées. "Je souhaite me concentrer pour cette année rotarienne sur le social et les actions locales, ainsi que l'aide aux talents locaux de qualité, a-t-il annoncé aux rotariens villersois. Et les activités internationales ne seront pas négligées. Je souhaite aussi en faire une année posée : pour moi, la convivialité et nos réunions statutaires sont capitales."

L'international, c'est s'inscrire dans les actions d'ampleur mise sur pied par le Rotary qui constitue un réseau mondial, mais aussi le jumelage du club villersois avec son homologue du Tréport, qui sera encore renforcé. Un voyage se prépare également pour les membres, qui s'en iront trois jours à la mi-septembre découvrir la ville de Luxembourg. "Je souhaite également marquer cette année de deux valeurs qui me sont chères: la générosité et la disponibilité", a conclu le nouveau président. Le vice-président est Patrick Deknoop et l'équipe intègre deux "sages" dans son comité: Bruno Cognolesi et Didier Pirmez.