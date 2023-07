Où en est la future crèche de 42 places à Hamme-Mille ?

Les premières étapes de l’avancée du dossier ont révélé que pour bénéficier des subsides nécessaires à la construction de la crèche, l’ASBL doit pouvoir disposer d’un droit réel sur le terrain où la construction sera établie pendant une période de cinquante ans, cette opération ne présentant aucun désavantage pour la Commune.

Lors de sa dernière séance en date, lundi de la semaine dernière, le Conseil communal a pris une décision de principe dans ce sens et ce à l’unanimité.

Pour rappel, l’objectif du Centre Régional de la Famille et de l’Enfance est de concrétiser l’ensemble des composantes du projet (esquisses, conception architecturale et plans, approbation des cahiers des charges et mise en œuvre des travaux) et des obligations administratives (dossier de candidature, permis d’urbanisme, attribution des marchés publics) pour la fin septembre 2025.