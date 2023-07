La bibilothèque Maurice sera en mode "chill" cet été avec l'opération "Lire dans les parcs"

Cet été, la bibliothèque communale Maurice Carême propose plusieurs rendez-vous. Le premier est fixé le 14 juillet à 13h dans le parc Nelson Mandela, dans le cadre du P’tit Cirq en Palc. Le second rendez-vous est fixé le mercredi 9 août à 14 h, dans le quartier du douaire au Clos du Printemps. Les deux autres rendez-vous auront lieu dans le cadre de "Wavre sur herbe", les mercredis 23 et 30 août à 14h. C’est gratuit et sans réservation.

En horaire d’été

Les bibliothèques communales ont l’habitude de prendre leurs quartiers d’été. La bibliothèque communale Maurice Carême sera fermée du samedi 15 au lundi 31 juillet inclus, ainsi que le samedi 12 et mardi 15 août. Sinon, en été, elle est ouverte du mardi au jeudi de 9h à 13h ; le vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h. La bibliothèque communale de Limal sera fermée du samedi 8 au samedi 15 juillet inclus et du samedi 29 juillet au samedi 19 août inclus. Son horaire habituel est le mercredi de 15h à 18h ; le jeudi de 10h à 12h et le samedi de 10h30 à 13h30. La bibliothèque de la jeunesse qui se trouve au 63A de la Chaussée de Bruxelles, sera fermée tous les vendredis en juillet et en août ainsi que le samedi 22 juillet. Son horaire habituel est le mercredi de 14h30 à 16h30 ; le vendredi de 15h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h. À noter que la ludothèque restera ouverte tout l’été aux heures habituelles, soit le mercredi de 14h30 à 16h30 et le samedi de 10h à 12h. La bibliothèque publique libre de la Cure, place de la Cure restera ouverte avec son horaire habituel soit le mercredi de 17 à 16h, le samedi de 15 à 17h30 et le dimanche de 10 à 12h30.