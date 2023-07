Jodoigne-les-Bains, rendez-vous sur la Grand-Place à partir de vendredi

Suite à l’appel d’offres de marché public de la Ville de Jodoigne, la nouvelle édition de Jodoigne-les-Bains est organisée pour rappel par SL Event, société basée à Ramillies.

Un défi à relever en moins d’un mois avec le soutien de la Ville de Jodoigne.

Au programme: bac à sable, parasols, jeux de plage, château gonflable et des activités gratuites pour les petits et grands.

Un espace bar et restauration sera assuré par le Chalet Ramillois (by Traiteur Culin’Art) avec des journées à thèmes: espagnole, moules frites, barbecue…

Ce vendredi, pour l’inauguration, de 11 à 12 h 30, démonstration de tai chi chuan. Une activité gratuite et intergénérationnelle qui s’adresse à tous et qui est proposée par le cercle de Tai Chi Leung. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire au préalable. Un verre sera offert par le cercle au terme de la démonstration aux participants.

À 18 heures, place à l’inauguration officielle de Jodoigne-les-Bains 2023 en présence des autorités communales ainsi que les membres de l’Association des commerçants de Jodoigne.

Samedi midi et soir: barbecue géant au restaurant sur réservation préalable.

Dimanche, de 11h à 11 h 25 puis de 11 h 45 à 12 h 10, des cours d’initiation de "do in" ou yoga japonais. C’est ouvert à tous et toutes. Une activité gratuite proposée par Martin Leroy (plus d’informations: www.m-shiatsu.be)

Le midi (et le soir), moules frites au restaurant. À 15 h, place au grand quizz de la Plage

Lundi, de 14 à 17 h, animation pour les Seniors avec de 15h à 16 h, un spectacle de magie (ouvert à tous et toutes). Il s’agit d’une animation gratuite proposée par le Service cohésion sociale de la Ville de Jodoigne (Dominique Evrard: 010 / 85 56, 0477 /63 63 74)

Les activités sont accessibles à tous et toutes, de où en dehors de Jodoigne. Elles ont pour mission de contribuer à l’encadrement des enfants, des familles, des seniors durant ces deux semaines estivales.

Tout le programme peut-être consultable sur jodoignelesbains.com