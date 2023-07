Grez-Doiceau: Le rapport 2021-2022 du code éthique a été adopté

Un groupe de travail "Code d’éthique" présidé par l’échevin Pascal Goergen (DéFI) a été créé pour mener cette tâche à bien. Le premier rapport d’éthique 2019-2020 a été voté en février 2021.

La dizaine de tableaux des présences des mandataires aux réunions permettait d’avoir une vue globale sur la participation des mandataires aux différentes instances auxquelles ils participent.

Le deuxième rapport pour les années 2021-2022 du code éthique a, quant à lui, été approuvé à l’unanimité lors du conseil de fin juin. Outre les tableaux qui montrent des taux élevés, voire très élevés de présence de nos mandataires communaux (collège, conseil communal, conseil de police, CPAS), les membres du groupe de travail "Code éthique" – composé d’élus et de représentants des groupes politiques représentés au conseil communal (majorité/minorité) – ont voulu étoffer le rapport avec quelques nouveautés.

Pascal Goergen de préciser: "Je profite de cette occasion pour remercier les membres du groupe de travail pour leurs contributions au contenu de ce rapport. Tous ensemble, nous voulions aller un pas plus loin et dépasser l’idée d’un rapport contenant uniquement des tableaux. Tout d’abord, nous avons estimé qu’il était intéressant de prendre en compte, dans ce rapport, les réunions de la CCATM, nous avons ensuite fait un point sur la gouvernance locale avec des explications sur les interpellations citoyennes, l’amélioration du fonctionnement du conseil et la sérénité des débats. Nous avons terminé ce rapport avec une partie sur la transparence: d’une part concernant les apparentements (ou non) des élus aux formations politiques et d’autre part sur les jetons de présence de nos élus communaux."

Comme dans le premier rapport, la dernière partie reprend les mandats des élus dans les intercommunales et autres organismes classés par élus et par organismes. Les infos sont à lire en détail sur le site de la Commune ainsi que sur la plateforme digitale https ://www.deliberations.be/grez-doiceau/conseil-communalInfo