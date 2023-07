Rénovation de la Basilique de Basse-Wavre: la chapelle mariale hors de danger, début des travaux en 2024?

Pour rappel, la Ville de Wavre avait activé la procédure d’urgence pour la prise de mesures conservatoires concernant la chapelle mariale. En février, le bureau d’études Origin Architecture Engineering a dressé le bilan sanitaire de l’édifice. Il est en piteux état et il nécessite une restauration urgente. "Concernant la chapelle mariale, disposez-vous des conclusions de l’analyse de l’AWaP (Agence wallonne du Patrimoine) ? Si oui, quelles sont-elles et quelles sont les différentes modalités d’intervention ? Pour la restauration globale, où en est le dossier ? Pouvez-vous nous dresser un état des lieux sur le plan de la rénovation de la basilique ?" a interrogé le député Antoine.

La ministre Valérie De Bue lui a répondu: "Concernant la chapelle mariale, les travaux les plus urgents ont été réalisés sur base des études techniques menées par les auteurs de projets et ce dans le cadre d’une procédure spécifique qui est appelée mesure conservatoire d’urgence. Je peux vous confirmer que ces interventions permettent de mettre la chapelle hors de danger pendant la durée des études et des procédures visant la restauration globale." La chapelle reste inaccessible au public, par sécurité Pour la basilique et sa restauration globale, Valérie De Bue a précisé l’état d’avancement d’un dossier qu’elle suit avec attention. "U ne réunion de patrimoine s’est tenue le 21 juin dernier. À la suite des discussions au sein du comité d’accompagnement, le cahier des charges doit être retravaillé cet été par les auteurs de projets afin de permettre à la procédure de se poursuivre."

Le cahier des charges corrigé devrait être présenté au conseil communal de la rentrée, fin septembre. Si tel est le cas, la Ville de Wavre pourrait lancer la procédure de travaux. Il y a donc un espoir de voir les travaux commencer début de l’année 2024.