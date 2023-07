Les cimetières, c’est l’affaire de tous

Un conseil citoyen de sauvegarde du patrimoine funéraire

Une des réponses concrètes pour améliorer la situation des cimetières a été apportée lors du conseil communal de fin juin via la création d’un conseil citoyen de sauvegarde du patrimoine funéraire. Un règlement a été élaboré en collaboration avec le service juridique de la cellule de gestion du patrimoine funéraire de la région wallonne et avec le service cimetière de la commune. Ce concept est original car il lie "gestion du patrimoine et participation citoyenne". "Il s’agit d’un conseil participatif et consultatif dont l’objectif est de permettre de mutualiser les forces vives communales (citoyens, associations,.) et extra-communales (fédéral, régional...) pour apporter une réponse concrète en vue d’améliorer la situation de nos cimetières, pour assurer la préservation des sites funéraires communaux, les entretenir, les embellir et les promouvoir".

Son rôle est de rendre des avis au Collège quand il le juge utile. Il se réunira minimum deux fois par an et le périmètre d’action concerne l’ensemble du patrimoine funéraire dans les cimetières communaux, mais également les stèles ou monuments dispersés dans les différentes entités de la commune. Le conseil mènera des actions effectives et visibles en organisant des activités concrètes en la matière sur le territoire communal.

"Il peut s’agir par exemple de réfléchir à un espace mémoriel dans un de nos cimetières ; cela peut également être un parrainage de monuments par des classes ou des écoles".

Recherche citoyens candidats

Le conseil citoyen sera composé majoritairement de citoyens bénévoles intéressés par la thématique d’une part et de divers intervenants qu’il s’agisse entre autres de l’état civil, du service travaux, de responsables d’associations patriotiques, historiques, d’écoles, d’élus et d’un membre du service patrimoine de la région wallonne. Si vous êtes intéressés, posez votre candidature jusqu’au 15 septembre via la plateforme citoyenne ou via le formulaire à obtenir via participation-citoyenne@grez-doiceau.be.

"J’espère que nos citoyens se porteront candidats et s’impliqueront dans ce conseil, non seulement pour déboucher sur des avis et des propositions constructives, mais aussi pour qu’ils soient les yeux et les oreilles de la commune dans les dix cimetières des entités gréziennes. L’objectif du Collège communal est de faire de nos cimetières des endroits où il fait bon de se promener et de se recueillir et où il est agréable de penser à nos chers défunts".