Série d’été (1/7) | Brabant wallon, terre de... BD : le Brainois Charles Dupuis a lancé les carrières de légendes de la BD

Charles Dupuis est né à Marcinelle, le 10 juin 1918. Son père Jean est un imprimeur à la tête d’une petite entreprise prospère. Il est l’éditeur, dans les années 20, du magazine "Bonnes soirées" et de l’hebdomadaire "Moustique".

Quand, le 21 avril 1938, Jean Dupuis lance le journal Spirou, son fils Charles en prend la direction artistique.

Le père du "Journal de Spirou"

La seconde guerre mondiale stoppe l’édition du nouveau magazine en n raison des restrictions de papier, mais aussi pour éviter de devoir collaborer avec l’occupant.

À la libération, le Journal de Spirou est relancé avec une flopée de jeunes talents. Aux côtés de Jijé, on retrouve Maurice de Bevere, André Franquin, Pierre Culliford (alias Peyo), Eddy Paape. Mais aussi, un peu plus tard, Jean-Michel Charlier, Victor Hubinon, Albert Weinberg, MiTacq, René Follet, Jean Graton, Dino Attanasio, Will, Maurice Tllieux, Jean Roba et même Albert Uderzo et René Goscinny, les futurs créateurs des aventures d’Astérix. C’est ce que l’on appelle l’écurie de Charles Dupuis.

L’homme a d’ailleurs, avec eux, une relation affective, presque paternelle.

Un découvreur de talents

Sous la houlette de Charles Dupuis, le Journal de Spirou voit naître de nombreux personnages qui deviendront légendaires comme Tif et Tondu, Gil Jourdan, Boule et Bill, la Patrouille des Castors, Gaston Lagaffe, Benoit Brisefer, les Tuniques bleues, Papyrus, Natacha, Yoko Tsuno, Lucky Luke et même les Schtroumpfs qui resteront dans son giron jusqu’à ce que des multinationales françaises proposent à Morris, Roba et Peyo des conditions plus intéressantes. Il ne leur en tiendra pas rigueur.

D’ailleurs, Charles Dupuis a développé d’autres métiers aux côtés du journal de Spirou. Outre la diffusion en albums des bandes dessinées de ses auteurs, il a créé un studio de dessins animés. Vont ainsi naître des séries spécialement adaptées pour la télévision. C’est Mustii, les Pilis, Boule et Bill et même les Schtroumpfs, dont il produit aussi le premier long-métrage, la flûte à six Schtroumpfs.

Mais, comme souvent, un conflit familial va mettre fin au développement de l’entreprise. Le 25 août 1985, décision est prise de vendre la société Dupuis aux groupes GBL, Hachette et éditions Mondiales. Charles Dupuis se retira dans sa propriété de Braine-l’Alleud, suivant de loin l’évolution de l’entreprise à laquelle il avait tant donné. Décédé le 14 novembre 2002, il ne connaîtra pas la fusion, en 2004, de sa maison d’édition avec Dargaud et le Lombard, ses principaux concurrents.