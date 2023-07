Dorothée Cupers a adoré Plancenoit

Une météo étouffante, un soleil persistant, il n’en fallait pas plus pour les organismes des participants… Victorieuse chez les dames, Dorothée Cupers était ravie même si, fidèle à elle-même, elle a le triomphe modeste. "Personnellement, je ne suis pas là pour battre les autres mais pour donner le meilleur de moi-même, faire le maximum et tenter de me surpasser pour améliorer mes performances. Je n’avais jamais disputé cette course et franchement, je l’ai trouvée très sympathique."

Un tracé agréable

Dorothée Cupers n’est pas une inconnue des épreuves du Challenge Brabant wallon. "J’aime bien courir dans la région, J’aime quand c’est vallonné même si je préfère de loin les montées aux descentes… Ici, j’ai adoré le départ sur la place en pavés avec la superbe église. Le tracé était plaisant mais pas si évident. Je ne suis en tout cas pas mécontente de ma stratégie. J’ai pris l’option de partir plus calmement pour voir comment cela allait tenir vu la chaleur. Le tracé était agréable, mais sur la seconde partie, il était quand même vallonné. Je me suis rendue vite compte d’avoir fait le bon choix en terminant la couse relativement bien alors que je voyais d’autres coureurs souffrir."

L’année 2023 est une belle saison pour Dorothée Cupers, originaire de Woluwe. "J’ai eu un peu de mal en janvier et en février, confie-t-elle. Mais ma coupure de quinze jours en décembre est là pour tout expliquer. Après, j’ai commencé à monter en puissance et à réaliser de belles courses avec quelques succès. Mais depuis mai et juin, je me sens vraiment très bien !"

Elle sera au 10 km de Lokeren

Son prochain objectif ? Les 10 km de Lokeren, le rendez-vous des athlètes qui souhaitent améliorer leurs chronos sur la distance. "C’est surtout l’envie de dépasser mes limites et de faire mieux fasse à moi-même. Mon but, c’est de faire mieux encore et toujours."

Et puis ? "Terminer les courses du Challenge du Brabant wallon, mais aussi quelques épreuves du Challenge Delhalle. On verra si je me motive à faire quelque chose de différent en fin d’année sur des distances plus importantes, mais pour cela, je ferai le point plus tard."

Alexis Mathys s’impose

À noter que chez les messieurs, Alexis Matthys l’emporte, arrivant avec son équipier Dorian Moureau.