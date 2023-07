Waterloo: deux reconstitutions haletantes à Hougoumont

Samedi et dimanche matin, environ 300 reconstitueurs se sont affrontés pour la prise de la ferme d’Hougoumont. Du grand spectacle sur le champ de bataille de Waterloo.

À 13 ans, Arthur est un vrai colombophile

À 13 ans, le Beauvechainois Arthur est un vrai colombophile: "Chaque jour, je consacre 2h30 à mes 90 pigeons". Ce jeune habitant de Nodebais s’intéresse aux pigeons depuis l’âge de 4 ans. Plusieurs anciens l’aident dans sa passion.

Funérailles de Claude Barzotti

La messe des funérailles de Claude Barzotti a été célébrée à l’église de Tangissart en présence de la famille, d’amis et de fans.

Quand l’Apertintaille fait danser Bruxelles

Invités à Bruxelles pour participer à l’Ommegang, les gilles de l’Apertintaille (Nivelles) ont mis une belle ambiance du côté de la Grand-Place et ont ravi les touristes.

1 500 articles par an depuis 40 ans

Michel Demeester, c’est 1 500 articles par an depuis 40 ans. L’Ottintois a entamé sa collaboration avec L’Avenir Brabant wallon le 4 juillet 1983. Il y a quarante ans…

Walibi veut construire une nouvelle montagne russe

Walibi souhaite construire une nouvelle montagne russe familiale. Cette attraction n’était pas reprise dans le vaste plan d’investissement du parc d’attractions wavrien. Une nouvelle thématique sera donnée à la zone.

1 700 propriétaires appelés à régulariser leurs informations cadastrales à Jodoigne

À Jodoigne, les propriétaires de maisons enregistrées "sans confort", c’est-à-dire sans salle de bains et/ou chauffage central, doivent répondre à une enquête du SPF concernant leur revenu cadastral.

Julie Chantry veut rempiler

Julie Chantry (Écolo) vise un deuxième mandat de bourgmestre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. La Régionale Écolo a approuvé sa demande de dérogation. Elle sera donc tête de liste des Verts aux élections d’octobre 2024.

Le MR et Les Engagés font liste commune

Le MR et les Engagés s’allient pour les élections communales de 2024 à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Après 24 ans de coalition avec Écolo et le PS, les Engagés ont décidé de s’allier au MR (minorité) et de présenter une liste commune avec le libéral Nicolas Van der Maren comme candidat bourgmestre.