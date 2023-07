Scène de Villages à Dongelberg, Place aux artistes à Braine, Nil, Court et Ittre: des événements parmi d’autres dans notre agenda

Ce week-end, il y a aussi le Big Jump, avec des activités à Renipont Plage ce dimanche et d’autres activités chez nous et ailleurs.

Spectacles

Scène de villages à Dongelberg

La Cie Scraboutcha.

Ce samedi 8 juillet, à partir de 14 h 30, la tournée "Scène de villages" fait étape à Dongelberg, entre la carrière et le château. Il s’agit de sa 4e escale de l’été. Au programme: la Compagnie Scraboutcha et ses "Sirènes à l’horizon" (ici en photo), Bloutch (concert pour les tout-petits), "Viens, on se tire !" (spectacle de marionnettes de la Corneille bleue), "Éléphant" (la dernière création des Vrais Majors). On pourra découvrir aussi le spectacle créé pour la Marche des philosophes en BW. La partie musicale de fin de journée sera assurée par la Fanfare de Dongelberg et le groupe Manitou (rock garage). Rue d’Incourt, 2.

scenedevillages.be

Le P’tit Cirq’en Palc à Wavre

Le P’tit Cirq’en Palc. ©ÉdA

L’École de cirque du Brabant wallon propose son P’tit Cirq’en Palc, festival des écoles de cirque amateur. Samedi 8 juillet: master class pour les animateurs d’écoles de cirque et les passionnés du secteur. Du dimanche 9 au vendredi 14 juillet: résidence pour les jeunes inscrits dans des écoles de cirque. Samedi 15 et dimanche 16 juillet: Festival du P’tit Cirq’en Palc.

0492 73 60 26, coordination@ecbw.be

Expositions

"Un canal au bout du jardin" à Tubize

Cette exposition réalisée par le SPW raconte l’histoire et la vie du canal Charleroi-Bruxelles. Au Musée de la Porte jusqu’au 13 août.

museedelaporte.be

"Le réel et l’imaginaire forment un tout indissociable" de Dominique De Raedt, à Lasne

Après une carrière d’éditrice dans un groupe d’édition franco-belge, la Lasnoise Dominique De Raedt profite du "temps retrouvé" pour se consacrer à ses passions artistiques, où la photographie occupe la première place. Elle expose jusqu’au 17 juillet dans les locaux de l’administration communale.

Prise de rendez-vous: 0477 70 12 53, deraedt@gmail.com

Jeune public

"Top Chap’ou le Rêve gourmand" à Néthen

Avec l’arrivée de l’été, le Petit Théâtre de Verdure propose de nouvelles aventures du Petit Chap’. Le samedi et le dimanche, du 24 juin au 8 juillet, chaque fois à 14 h 30. Ce dimanche 9 juillet (15 h), clôture de la saison avec la Cie Saltaris qui propose son "Grand Voyage".

Petit Théâtre de Verdure, rue de Hamme-Mille, 135, à Néthen.

0475 70 26 44.

Place aux artistes

Journée familles à Court-Saint-Étienne

En collaboration avec le Centre culturel du Brabant wallon, la Commune de Court-Saint-Étienne propose une journée à passer en famille ce dimanche 9 juillet à partir de 10 h 30. Au programme: 10 h 30, accueil + animations ; 11 h, "Mange tes ronces !" par Moquette Production (spectacle pour les 5-8 ans) ; de 12h à 14 h, animations ; 14 h, "À contre-courant" (photo) de la Cie Odile Pinson (cirque clownesque tout public) ; de 15h à 15 h 30, animations ; 15 h 30, "Les yeux ouverts" par Ici Baba (concert pour les 4 à 11 ans) ; de 16 h 30 à 17 h, animations.

Centre culturel du Brabant wallon, rue Belotte, 3.

Certains spectacles réclament une réservation: ccbw.be

Festival "Ittre, village du théâtre et des arts"

Lorenzo Gatto.

Le temps d’un week-end, venez pousser la porte de la Valette (théâtre et grange), de l’Heptone, du Musée Marthe Donas ou encore de l’église Saint-Remy et laissez-vous emporter par des propositions étonnantes et divertissantes: du théâtre adulte ou jeune public, de l’humour, des contes, du jazz, du rock, de la chanson française, de la musique classique… Ajoutez à cela des animations familiales sur la Grand-Place d’Ittre ainsi qu’à la nouvelle ZIT (zone d’immersion temporaire) de Gaesbecq transformée pour l’occasion en… zone d’intérêt théâtral. Avec le Magic Land Théâtre, Lorenzo Gatto, Éric de Staercke, Just Vox, la Cie Clair de Plume, la Cie Les Pieds dans le Vent, Vincent Pagé, Heptone Colours, Phil Abraham & Fabien Degryse, Shabo, Los Pepes, Bruno Georis, L’Art qui Show, Pas à Pas… Ce vendredi 7 juillet (de 20h à 23 h), ce samedi 8 juillet (14h à 23 h) et ce dimanche 9 juillet (11h à 23 h).

www.ittretourisme.com

"Notre Dame de Paris" à Nil-Saint-Vincent

La Caravane aux Comédiens s’installera sur le perron de l’église de Nil-Saint-Vincent le vendredi 14 juillet et proposera à 20h une soirée théâtrale magistrale: "Notre-Dame de Paris" avec Éric De Staercke. Une initiative de la Commune de Walhain, dans le cadre du programme Place aux artistes.

www.070.be

Durant trois jours à Chastre

Les 14, 15 et 16 juillet, dans la cour de la maison communale.

- Vendredi 14 juillet, 20 h: "L’Illustre Théâtre".

- Samedi 15 juillet: bar et food trucks, "La Valise" (18h et 20 h) avec Fanny Vadjaraganian (accordéon et chant) et Marie Zinnen (violon et chant) ; DJ Charlier Jérémie (22 h).

- Dimanche 16 juillet: de 9h à 13 h, bar et foodtrucks, les animations se dérouleront en même temps que le marché dominical ; de 10 h 30 à 11 h 15, "L’Homme de papier" par la Compagnie Zanni (spectacle pour enfants) ; de 12h à 13 h, Kid’s Run ; de 13h à 13 h 45, "Merlin et son coffre à malices" par la Magie de Fredini (spectacle pour enfants) ; animation musicale toute la matinée par le groupe Café Gourmand.

Avenue du Castillon, 71.

chastre.be, ccbw.be.

Marches et balades

Balade et découverte de jardin à Bornival

Dimanche, de nombreux promeneurs découvriront la campagne de Bornival, à l’occasion des balades et visites de jardin de Bornival Fleuri. ©ÉdA

Tout au long de l’année, un groupe de Bornivalois fleurit le village et une fois par an, il organise une balade fléchée (environ 8 km) à travers le village avec des jardins visitables sur le parcours. Ce dimanche 9 juillet dès 8 h 30. Possibilité de restauration au départ (petit-déjeuner) et à l’arrivée. Salle des Blanc Bastons (près de l’église), rue du Centre, 36.

bornivalfleuri.be/

Balade nature et gourmande à Tubize

Ce samedi 8 juillet à 10 h, rendez-vous au Musée de la Porte pour cette balade consacrée aux plantes de l’été. Inscriptions obligatoires. Rue de Bruxelles, 64.

02 355 55 34, otp@tubize.be

Marche Adeps à Saintes

Dimanche 9 juillet. Parcours de 5,4 km, 9,7 km, 14,4 km et 20,7 km empruntant des chemins de campagne reliant Saintes, Wisbecq et Bierghes. Au départ de l’Espace Marionnettes de Tubize, rue de l’École, 14 à Saintes. Org.: Fanfare royale et communale Sainte-Cécile.

Freddy Vallois (0495 56 54 38).

Marche Adeps à Wavre

Dimanche 9 juillet, au départ du centre sportif Justin Peeters, avenue du Centre sportif, 22. Org.: ASBL "Sport pour tous Wavre" (dont c’est la 10e marche Adeps).

Jacques Clément (0475 51 61 89).

Musiques

Villers-la-Ville: Summer Fun Festival

Vendredi 7 juillet, avec des talents émergents du stand-up belge et des humoristes confirmés. Le programme: de 17h à 20 h, food truck, DJ set, structures gonflables, village associatif, bar ; de 20h à 22 h, stand-up de Lisa Delmoitiez, Gaëtan Delferière, Sacha Ferra, Nikoz, Dena et d’autres noms surprises ; de 22h à minuit, soirée.

Près des ruines de l’abbaye (devant l’entrée du site).

ccgenappe.be

Duométis à Louvain-la-Neuve

Marie Laduron (charango) et Max Foncea (guitare). Dimanche 9 juillet, 21 h, église Notre Dame d’Espérance, rue Jean d’Outremeuse, 10. Dans le cadre du Festi’NDE d’été.

ndesperance.be/post/09-07-2023-duomtis

Divers

Place aux jeunes ce vendredi à Mont-Saint-Guibert

Suite au succès de l’an dernier, le service jeunesse de Mont-Saint-Guibert réédite, en partenariat avec la Province du Brabant wallon, son opération Place aux jeunes. Ce vendredi 7 juillet, de 12h à 21 h, les jeunes de 10 à 20 ans sont attendus au centre sportif Jean Moisse. Ils pourront s’y essayer au parkour, discipline sportive de franchissement d’obstacles, s’adonner au BMX, au skateboard et aux arts du cirque, tout en laissant parler leur imagination au stand de graffiti ou de danse hip-hop. "C’est donc une journée qui leur est entièrement dédiée où amusement, rencontres, initiations, démos et spectacles seront au rendez-vous, commente l’échevine de la Jeunesse, Marie-Céline Chenoy. Nous espérons les voir nombreux". Tout est gratuit.

Visites guidées avec VisitWavre

Ce samedi 8 juillet, à 10 h, au départ des bureaux de VisitWavre (rue de Nivelles, 1), un circuit dans le centre-ville, avec guide, est organisé pour découvrir les grands monuments de Wavre.

Le même jour, en début d’après-midi, à 14 h, le guide de VisitWavre embarquera les visiteurs dans la capsule temporelle pour remonter le temps dans les années 1900. Ce voyage temporel démarrera de la place Henri Berger (place de la gare). Le parcours de cette visite fait environ 4 km.

Ces visites coûtent 3 € par personne. Les réservations, vivement recommandées, se font, soit par téléphone (010 23 03 52), soit par e-mail ( info@visitwavre.be).

Brocante des Tilleuls, à Hévillers

Dimanche 9 juillet, 6e grande brocante des Tilleuls, 360 exposants annoncés. Rue des Tilleuls.