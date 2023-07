La Hulpe : deux chasseurs de têtes, en fuite, condamnés à un an ferme

Eux qui sont aujourd’hui fugitifs et latitants arrêtent rapidement de payer le loyer de cette villa la hulpoise conclu le 19 janvier 2018 avec la société immobilière Immartine, ce qui amènera le juge de paix de Braine-l’Alleud à les condamner à payer les arriérés qui avoisinent les 200 000 €.

Leur expulsion et des saisies de meubles sont accordées, mais un camion de déménagement est passé par là et a fait la route des Pays-Bas où un huissier constatera la disparition des meubles saisis transportés à Bréda. Un autre huissier fera lui aussi chou blanc au siège social luxembourgeois de la société où il n’y a plus rien.

Les oiseaux, qui se présentaient sur internet comme responsables d’une société de location de bateaux de luxe et accessoires (des bouteilles de champagne…), se sont envolés en même temps que leurs enfants qui auraient été scolarisés en Belgique ou en Angleterre.

"Si un jour on les retrouve"

Ils étaient poursuivis pour abus de biens sociaux à partir du 19 janvier 2018 (signature du bail à Waterloo), vol d’objets saisis (à dater du 26 février 2021) et organisation frauduleuse d’insolvabilité entre le 3 mars 2021 (déménagement à Bréda) et le 20 mai 2021 (dissolution de la société). L’avocat de la société Immartine demanda au tribunal de condamner les prévenus absents à lui payer la somme due. "Si un jour on les retrouve…"

De son côté, le parquet réclama une double peine de douze mois de prison, sursis pour la femme, ferme pour l’homme dont le casier judiciaire affiche plusieurs condamnations depuis 2000.

Le tribunal a marqué son accord pour la même peine. Ce sera un an ferme pour chacun des prévenus également condamnés à rembourser son dû à la société immobilière.