Beauvechain : menace sur un "coin de paradis" à Hamme-Mille

"L’ouvrage de “l’éclusette” a été laissé à l’abandon depuis très longtemps, nonobstant diverses demandes de réhabilitation, regrette Jean-Luc Lecluse, habitant d’Hamme-Mille et historien local. Les autorités ont laissé se dégrader au fil des années ce petit patrimoine populaire qui fait partie intégrante, tant sur le plan fonctionnel qu’historique et paysager, du moulin de Litrange. L’ensemble est d’ailleurs repris à l’inventaire du patrimoine immobilier culturel wallon."

Gisèle De Troyer, elle, habite au moulin de Litrange depuis… toujours. "Notre famille a acquis le moulin en 1954, dit-elle, et aujourd’hui, j’y habite encore, ainsi que mon frère Luc. Pour moi, c’est inconcevable et insensé de supprimer ce petit coin de paradis où les mamans et les mamies emmènent les enfants en promenade. Les écoles de l’entité viennent souvent y prendre une leçon. En période de crue, le chant de la cascade est merveilleux, il accompagne nos journées. Si tout cela devait disparaître, tant du point de vue panoramique que pédagogique, cela m’attristerait profondément."

Comment réagit Mathieu Bertrand, spécialiste du patrimoine à la Commune de Beauvechain, à la demande provinciale ? "Il y a deux manières d’envisager la problématique, dit-il. La première est personnelle, et donc subjective ; la seconde, professionnelle. Il s’agit là d’une voie d’eau provinciale. Le mieux serait assurément de préserver les reliquats d’une partie du moulin de Litrange et, de ce fait, chercher les pistes possibles. Dialoguer avec les autorités provinciales me semble le plus sage."