Astrid et Lorenz à Wavre le 21 juillet, pour la fête nationale

Les groupements patriotiques se rassembleront à 8 h 30 sur le parvis de l’hôtel de ville. À 8 h 40, le cortège se rendra sur les plaques du souvenir de l’hôtel de ville (rue de Nivelles) où Marcel Ongena, président de l’AGPW, y prendra la parole et invitera les participants au devoir de mémoire. Le cortège poursuivra ensuite sa marche vers l’église Saint-Jean-Baptiste pour assister au Te Deum.

À 10 h, Te Deum: cérémonie solennelle chantée en l’église Saint-Jean-Baptiste. Les personnes munies de leur carton d’invitation (et ayant confirmé leur présence) pourront entrer dans l’église avec Anne Masson, bourgmestre de Wavre, et les membres du collège communal, dès 8 h 45. En fonction des places disponibles dans l’église, certains citoyens pourront également y assister. Il est convenu d’être sur place pour 9h au plus tard. Les portes fermeront à 9 h 40 précises.

La population est par ailleurs invitée à se rassembler sur la place Cardinal Mercier pour saluer la princesse Astrid et le prince Lorenz à la sortie de l’office.

Enfin, à 11 h, réception à l’hôtel du gouverneur en présence d’Astrid et Lorenz.