Brabant wallon : dès lundi, la Marche des philosophes, de Jodoigne à Ottignies

Organisée par le Centre culturel du Brabant wallon (CCBW), en partenariat avec les habitants de certains villages, la Marche des philosophes est présentée comme une expérience insolite en Brabant wallon. "Le contexte est assez particulier, indique Virginie Stevens. L’événement est né pendant le Covid et il s’agit d’un vrai échange entre les artistes et les gens qui prennent le temps de se rencontrer et échanger. Tout cela représente une certaine richesse."