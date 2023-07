Sept projets retenus au budget participatif à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Dix projets étaient recevables, sept ont été retenus: "Le vote était ouvert aux citoyens. Ils ont été 146 à participer. Leur avis comptait à parts égales avec celui du jury composé d’experts en transition", indiquait la bourgmestre Julie Chantry, lors de la présentation des projets retenus vendredi dernier au Terrain d’Aventure à Louvain-la-Neuve.

"Le jury a pris en compte les critères environnementaux, sociaux, économiques, la pérennité du projet, la participation et la rencontre des objectifs de développement durable. Tous les projets sélectionnés ont reçu la somme demandée pour un total de 27 500 €, avec un maximum de 5 000 € par projet".

Le Terrain d’Aventure de Louvain-la-Neuve, a reçu 5 000 €: "Nous l’avons créé en 1976 pour occuper les jeunes à autre chose qu’à dessiner. Ici, ils doivent organiser leur espace, aménager l’espace, construire avec des matériaux bruts, gérer les conflits", indique Baudouin Hecquet, à la base du projet.

"Avec les 5 000 € qui nous sont alloués, nous allons organiser des ateliers d’échanges, renforcer notre communication pour nous ouvrir à de nouveaux publics, organiser des balades nature, organiser des animations nature et retaper notre chalet", explique Alejandro Suarez Bock.

Deux projets à l’Arbre qui Pousse

Alter-é-collation, projet porté par Altérez-Vous, recevra également 5 000 € pour sensibiliser les élèves de 4e à la 6e primaire à la revalorisation des déchets alimentaires notamment en organisant des ateliers cuisine.

À l’Arbre qui pousse, on veut étendre le marché du vendredi avec les 3 500 € en accueillant des producteurs voisins et plus de public.

Les Ateliers du Clan Pains à l’Arbre qui pousse reçoivent 4 948 € pour faciliter l’accès à leurs ateliers de pain au levain aux personnes sans moyen financier.

La Fattoria reçoit 5 000 € pour rénover ses installations dans le but de poursuivre ses activités axées sur la transition écologique et le maillage social.

L’ASBL Parrain-Ami reçoit 2 000 €. Elle offre aux enfants en difficulté familiale la possibilité d’être parrainé par une famille prête à l’accueillir de manière régulière. Quinze enfants sont en attente d’une famille de parrainage. Elle doit améliorer sa communication.

Gasap écoles devra, de son côté, prouver son ancrage local pour obtenir les 2 000 € visant pour soutenir l’agriculture paysanne dans les écoles en sensibilisant les élèves et en y développant des projets.