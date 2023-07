Salle et terrain de foot de Noduwez: la vente reportée

Depuis le départ du club de football, dont les entraînements et matchs se déroulent à Orp-Jauche, les activités sur une année se comptent sur les doigts d’une main. Pour ces quelques événements, la commune doit maintenir le bâtiment en état. Un coût trop élevé pour un espace pourtant intéressant. "Nous, on veut garder une salle au centre du village de Noduwez, mais si une association veut investir pour acquérir le bien, cela nous permettrait de ne plus devoir la gérer."

L’idéal, ce serait qu’une association du village, la Fabrique d’église ou une paroisse s’empare du bien, pour transformer le bâtiment en un lieu de rencontres.

Pourquoi la majorité a donc fait marche arrière, en retirant le point à l’ordre du jour ? "Le bâtiment a été évalué par les notaires à environ 240 000 euros. On se rend compte que pour des associations, notamment une qui nous a contactés, le montant était trop élevé. Légalement, on ne peut toutefois pas vendre un bien inférieur à son évaluation. On va donc prévoir une division parcellaire."

La parcelle avant a été évaluée à 159 850 euros, en sachant que la salle communale est comprise dans le lot. Le terrain de football, d’une superficie de 75 ares et 72 centiares revient, lui, à 75 720 euros. Les deux lots seront donc probablement scindés, de manière à rendre l’achat plus accessible aux acteurs intéressés.

À noter que le terrain est en zone agricole, pas question d’y construire des logements ou autre. D’ailleurs, plusieurs clauses figurent dans le point: la salle doit conserver son affectation afin de "rester ouverte au plus grand nombre ainsi qu’aux diverses associations de la commune. Les soirées jeunes seraient, quant à elles, interdites".

Le bourgmestre Hugues Ghenne s’explique: "Les cabarets et autres événements annuels doivent être maintenus. Mais depuis 2006, il n’y a plus de soirées de jeunes car la salle n’est pas isolée au niveau acoustique. Les voisins devenaient fous à cause du bruit. Il n’y a plus qu’à Orp-Jauche, comme les événements de la MJ, que ce type de fêtes est accepté."

Il précise également que même si le point sera présenté au mois de septembre, cela ne signifie pas pour autant que la salle sera vendue. Il faudrait qu’une offre satisfaisante arrive à l’administration, tant sur le plan pécuniaire que de l’intérêt de l’intérêt du village de Noduwez. "Je veux donc rassurer tout le monde: on veut conserver la salle, mais qu’elle soit gérée par une association et redynamisée par la même occasion."