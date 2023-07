Ramillies : l’EPN, pour réduire la fracture numérique

Des inégalités subsistent bien évidemment, mais chaque année la population connectée s’accroît. "Pourtant, derrière l’alléchante promesse d’un internet pour tous, d’autres formes d’inégalité sont escamotées ou apparaissent comme secondaires: on observe ainsi une sorte de fracture dans la fracture", indique la présidente du CPAS, Yvonne de Grady qui a inauguré l’Espace public numérique (EPN) de Ramillies ce mercredi 28 juin. L’EPN est installé à la bibliothèque communale, rue du Wayaux, 4. Un plus pour tous ceux qui n’ont pas d’ordinateur ou d’internet à la maison, ont l’envie d’apprendre à utiliser une tablette, un ordinateur ou un smartphone, veulent être plus à l’aise avec le numérique ou faire un CV, des démarches en ligne, effectuer des paiements sur internet, créer un compte Facebook…

Disposer de l’équipement est, certes indispensable, mais n’est pas suffisant ; on ne devient malheureusement pas tous égaux par un grand coup de tablette magique. "En effet, l’accès matériel au numérique ne garantit pas que l’on puisse en maîtriser les outils, et encore moins en saisir les opportunités pour améliorer sa condition, sa qualité de vie. La fracture numérique n’est pas en train de disparaître: elle se transforme en évoluant d’une fracture d’accès à une fracture de compétence et d’usages."

En Wallonie, l’Agence du numérique a mis en place l’indicateur de maturité numérique sur base des usages et compétences des citoyens. Selon elle, on peut considérer que 20% de la population wallonne sont victimes de la fracture numérique. Plus encore, la moitié de ces "fracturés" auraient plus de 70 ans, soit 293 000 personnes.

"Autrement dit, 6 seniors wallons sur 10 seraient numériquement fracturés. Les aînés, contrairement aux digital natives, n’ont été socialisés au numérique que sur le tard, voire pas du tout." On observe ainsi un écart générationnel entre les personnes qui ont vu arriver le numérique et celles qui, depuis leur enfance, sont baignées dans cet environnement.

"L’exclusion numérique est devenue un facteur aggravant de l’isolement relationnel. Dans un contexte d’évolution des relations familiales liées, notamment aux nouveaux modes de vie et aux mobilités économiques, internet permet de maintenir des liens sociaux. En être privé est donc un facteur d’isolement", termine Yvonne de Grady.