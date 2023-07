Place Saint-Vincent à Nil: un parking dans la prairie ?

En plus, un chemin d’accès PMR doit être réalisé pour n’importe quel point de la place, en dur, selon les exigences du SPW. Enfin, le troisième point important concerne le stationnement. "Une analyse est en cours pour l’utilisation de la prairie, propriété de la Fabrique d’église, qui se trouve derrière l’édifice religieux. Elle serait transformée en parking lors des manifestations, à la salle Jadinon ou à l’église partagée. Ce serait évidemment un aménagement perméable."

Pas question de bétonner la prairie.

"À ce stade, le projet est évalué à 658 895 euros. Nous sollicitons votre accord pour déposer le projet finalisé auprès du Service Public de Wallonie et nous allons lancer en parallèle une demande de permis."

Trois niveaux

Le bourgmestre a rappelé que la place serait composée de trois niveaux. Comme c’est déjà le cas devant la maison communale, la voirie (rue Saint-Vincent) sera à la même hauteur que le début de la place et donc partagée entre les automobilistes et les passants, "ce qui va fortement réduire la vitesse de circulation".

Le deuxième niveau sera marqué par la présence du Tilleul, bien mis en valeur, "le parterre sera plus large et les voitures n’auront pas accès à cette portion de la place". Sauf en cas d’événements comme un marché ou une autre activité.

"La partie la plus haute, l’ancien cimetière et le jardin à proximité de l’église , sera composée de bancs et de tables pour favoriser la cohésion et proposer un moment de convivialité aux riverains."

Le stationnement, qui occupe actuellement presque l’ensemble de la place, sera donc organisé différemment. "On arrive à 19 places matérialisées et marquées, alors que la prairie pourrait accueillir 13 places supplémentaires." Les 19 places correspondent aux besoins des riverains et les 13 en plus lorsqu’il y a des événements. "On ne change pas le nombre de places."

Une petite modification supplémentaire sera apportée à la mobilité, avec la possibilité de circuler dans les deux sens, dans La Petite Campagne, actuellement à sens unique. "Un travail a été effectué pour la jonction de la rue Saint-Vincent et la Petite Campagne, afin d’élargir le plus possible la deuxième voirie. Un miroir sera peut-être placé. Car il y aura une nouvelle priorité de droite."