Deuxième édition de "Place aux Jeunes" en Brabant wallon et 85 152 euros distribués aux communes participantes

Ce projet est né durant la crise sanitaire à l’initiative de la province du Brabant wallon pour "permettre aux jeunes en confinement de sortir de chez eux et de bouger", explique Sophie Keymolen, députée provinciale en charge de la jeunesse et de l’implication citoyenne.

"Un secteur avec peu de moyens"

"Cette opération est un soutien à tout le secteur de la jeunesse locale qui fonctionne souvent avec peu de moyens et des bouts de ficelle alors qu’il contribue grandement à l’épanouissement et à l’ancrage de nos jeunes à l’heure où ils sont de plus en plus touchés par le décrochage scolaire et les problèmes de santé mentale. Elle répond donc à un besoin permettant de diversifier l’offre existante à laquelle tous les publics n’ont pas nécessairement accès", poursuit-elle.

En 2022, ce sont 178 jours d’animations qui ont été proposés à plus de 3 500 jeunes dans 23 communes.

Cette année, le Brabant wallon a octroyé 85 152 euros à l’ensemble des localités participantes. Un euro investi par ces dernières étant doublé par la province, avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 10 000 euros par commune. Vingt Communes ont répondu à l’appel à projets lancé par le Brabant wallon en proposant une grande variété d’activités et d’animations adaptées aux jeunes de 10 à 20 ans: initiations à la danse, à la boxe, à la trottinette et aux techniques de cirque, découverte du skate, du graff, théâtre, écriture de rap ou encore une sensibilisation des jeunes aux personnes porteuses de handicap et à la pratique du sport.

"Étant donné qu’on a la possibilité d’avoir un financement de la province, l’ensemble des bénéfices de cette journée sera reversé aux scouts de la commune et à l’ASBL chastroise Devenir.be qui envoie du matériel scolaire en Afrique",signale Surrekha Lequarré, gestionnaire du projet pour l’AMO Carrefour J qui organise cet événement.

Cette ASBL organise différents projets durant l’année pour aider et accompagner les jeunes et leur famille.

400 jeunes présents à Chastre en 2022

Karim, un jeune de la commune, est particulièrement content du retour de cet événement à Chastre: "J’ai adoré l’initiation à la boxe l’année passée parce que j’ai pu me défouler. J’ai hâte de recommencer aujourd’hui."

La précédente édition avait rassemblé 400 jeunes, ce qui a poussé les organisateurs à réitérer l’expérience.

Cette année, la troisième édition de l’opération "Place aux Jeunes" se tiendra jusqu’en novembre dans 20 communes, dont Hélécine et Rebecq qui participent pour la première fois.