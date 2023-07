Brabant wallojn : les sacs-poubelle deux fois plus lourds que les poubelles à puce

C’est une évidence qui ne peut plus être contestée: selon que leurs ordures ménagères sont collectées dans des sacs ou dans des poubelles à puce, le comportement des Brabançons wallons change radicalement: les habitants des communes où la collecte est organisée avec des sacs blancs jettent deux fois plus d’ordures ménagères que ceux des communes où la poubelle à puce – et donc la facturation au poids – est de mise.