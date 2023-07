Michel Demeester, c’est 1 500 articles par an depuis 40 ans

"Je n’écrivais probablement pas 1 500 articles lors des premières années, mais aujourd’hui c’est plus ou moins ça", explique Michel (68 ans). Il faut dire qu’en matière de fidélité, Michel est un modèle. Même quand il part en vacances, il envoie des textes car "il faut garder le contact, dit-il. Cela n’a jamais été ni une contrainte, ni une corvée pour moi".

Michel est aussi un modèle de disponibilité. Après une journée de travail au Centre hospitalier neurologique William Lennox, il se glissait dans son costume de "correspondant sportif" pour la balle pelote au début, puis pour d’autres disciplines sportives: "Oui, j’ai touché à toutes les disciplines, le football, le basket-ball lors de la première belle époque des Castors Braine, le volley-ball, le tennis de table, le badminton, la natation… En fait chaque fois que j’allais couvrir un événement dans une discipline en dépannage, j’en suis devenu le correspondant pour le journal".

Il en va de même avec l’information locale. Il commence par couvrir Ottignies-Louvain-la-Neuve – au départ pour un remplacement –, il y ajoute Court-Saint-Étienne et Genappe sans oublier les dépannages qu’il assure dans les communes voisines. Toujours avec le même entrain, avec la même fiabilité.

"Au départ, ce n’est pas moi que Gérard Guillaume, journaliste sportif de L’Avenir Brabant wallon, était venu recruter, mais bien mon père (NDLR: Jean, qui a donné son nom au complexe sportif sur les hauteurs de la rue du Stimont) qui était actif au club de balle pelote et ce jour-là, c’était la finale du tournoi d’Ottignies et il y avait 400 à 500 personnes. Mon père a décliné la proposition et a suggéré à Gérard Guillaume d’aller me trouver en lui disant que ça m’intéresserait probablement."

Michel fait un test et le lendemain, Gérard Guillaume, revient avec sa copie: "C’était plein de corrections mais il m’a dit que je pouvais commencer".

L’idée d’écrire dans un journal n’était pourtant jamais passée par la tête de Michel même si selon sa mère, Michel avait annoncé encore gamin: "Un jour, je travaillerai dans la presse".

Michel ne se rappelle pas l’avoir dit. Il faut dire qu’en 40 ans, il en a croisé des gens, il en a posé des questions et il en a écrit des lignes: "Si je suis toujours aussi motivé, c’est parce que j’ai toujours bien aimé ce contact avec les gens. En plus, encore maintenant, j’apprends tous les jours. C’est pour ça que je ne refuse jamais un reportage".

"J’ai toujours privilégié le travail pour le journal"

À peine sorti du boulot chez Lennox, la cravate toujours au cou, Michel entamait sa deuxième journée qui s’est parfois terminée aux petites heures du matin. Des journées bien chargées qui l’ont pourtant amené à ajouter une autre collaboration avec TV Com, cette fois, où avec Chantal Hartman, il lance l’émission sportive Gradins. C’est de là que vient le vouvoiement qu’il réserve même à ses connaissances lors de ses reportages.

Supporter du Standard, après avoir supporté Charleroi puis Anderlecht, il avait encore un abonnement à Sclessin la saison dernière "mais j’ai raté beaucoup de matchs à cause du travail et comme j’ai toujours privilégié le travail pour le journal, je n’ai pas repris d’abonnement et j’irai donc voir les matches au coup par coup".

S’il n’est plus dans l’équipe dirigeante du club, il fait toujours partie des proches du club d’Ottignies de balle pelote. Tout ça fait qu’il passe très peu de temps à la maison et qu’il a pu toujours compter sur une épouse compréhensive malheureusement partie trop tôt voici quelques années.

"Le travail était bien plus compliqué il y a 40 ans qu’aujourd’hui. En 1983, j’écrivais mes papiers à la main et je les transmettais à Namur (NDLR: il n’y avait pas encore de bureau à Wavre) par la poste. En plus, tout le monde n’avait pas le téléphone… et ce n’était pas évident. Aujourd’hui, on peut contacter tout le monde à tout moment de la journée et on peut envoyer ses papiers de partout."

De partout, mais surtout d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, la ville où il est né, la ville qu’il n’a jamais quittée: "Je suis fort attaché à Ottignies. Je suis né à l’école de Blocry, où mes parents enseignaient et où mon père était en plus concierge. Aujourd’hui, j’habite à quelques dizaines de mètres de l’école et je ne voudrais habiter nulle part ailleurs."

En 40 ans, il a collectionné les anecdotes évidemment et il ne se souvient probablement pas de notre première rencontre. Pourtant, moi, qui ai commencé à travailler comme journaliste en 1988, pour un autre titre, je m’en souviens bien. C’était à l’occasion d’un souper de la fanfare de Limelette et Michel m’avait non seulement partagé toutes les informations sur la fanfare, mais il m’avait aussi offert un verre. Ce qui n’étonnera pas tous ceux qui le connaissent. Bon anniversaire, Michel !