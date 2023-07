Wavre : en 2022, la RCA qui gère la Sucrerie, a enfin sorti la tête de l’eau

En première conclusion, on peut se réjouir que le bilan financier de la RCA s’améliore. En effet, la Sucrerie, qui représente l’activité la plus importante de la RCA, ne présente plus qu’un déficit de 213 967 € pour un chiffre d’affaires de 864 023,56 €. Ce n’est en rien comparable au bilan de 2021 où le chiffre d’affaires de la Sucrerie n’était que de 210 483,64 € avec un déficit 336 000 €.

Il ne s’agit ici que du bilan financier de la Sucrerie qui n’est qu’une des entités de la RCA, comme la bibliothèque Maurice Carême. L’équation comptable est incomplète pour 2022 car ce résultat ne comprend pas les frais liés au bâtiment, au personnel, ni les amortissements et autres données comptables propres à la RCA. Et c’est là que se trouve la bonne nouvelle.

Premier bénéfice

En effet, pour 2022, les revenus d’exploitation s’élèvent à 2 164 731 € et les frais d’exploitation à 2 835 167 €. La différence entre ces deux montants donne une perte d’exploitation de 670 511 €. C’est un peu logique car chaque année, il faut tenir compte du montant que la Ville avait versé pour construire la Sucrerie au prorata des subsides en capital. Il faut donc ajouter 828 034 € dans ce compte de résultat et il faut déduire les charges financières de la RCA (140 473 €). Du coup, quand on tire la ligne finale, la RCA affiche un premier bénéfice de 17 049 €.

"Nous sommes en bénéfice, s’est réjoui Stéphane Crusnière. Cela a un effet très positif car cela diminue notre passif de ce montant." Et de rappeler que 2022 fut encore une année particulière: "Nous n’avons vraiment commencé à refonctionner qu’à partir du mois de mars. Malheureusement, depuis l’ouverture de la Sucrerie, nous n’avons pas encore eu une année complète d’activité normale. Nous espérons évidemment que ce sera le cas pour l’année 2023. C’est en tout cas bien parti."

Zéro déficit plus vite que prévu

Questions de Bastian Petter (Écolo): "Quel équilibre souhaitez-vous atteindre ? Le zéro déficit est-il un objectif pour vous ?"

Réponse de Stéphane Crusnière: "Même s’il y a toute une série de choses qui augmentent comme les frais énergétiques, les rémunérations avec les indexations différentes, nous constatons aussi une belle augmentation au niveau des recettes. Oui, l’objectif est bien évidemment ce zéro déficit. Si nous continuons à bien fonctionner comme nous le faisons, je pense qu’on peut déjà déclarer qu’il sera atteint plus rapidement que prévu".

Vu ce bilan positif, il n’y a pas vraiment eu débat et le conseil communal a donc validé, à l’unanimité, les comptes 2022.