Jodoigne : fin des travaux à l’école communale de Mélin

On inaugurait ce vendredi 30 juin 2023 la fin des travaux d’aménagement à l’école communale de Mélin: démolition d’un module scolaire et préparation des fondations pour l’installation de nouveaux modules par Duduk Ahmet (43 502,40 € + 6% TVA) ; achat et installation de modules via De Meeuw (99 999,03 € + 6% de TVA) ; fourniture de L en béton et éléments divers, travail exécuté par le service technique (3 000 € + 21% de TVA) ; fourniture et pose de clôtures par la SA Clôtures Leblanc (7 685 € + 6% de TVA); fourniture et pose de filets pare-ballons par la SA Clôtures Leblanc (8 148,34 € + 6% TVA) ; fourniture et pose de jeux par la SA Poncelet Signalisation (22 000 €, 21% TVAC) ; fourniture et pose de marquage au sol par Idemasport (3 999,78 € + 6% TVA) ; création d’une baie dans la classe de Madame Nancy, travail exécuté par le service technique (400 € + 21% TVA). L’achat du terrain avait coûté 80 000 €.