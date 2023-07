Le Père Emmanuel Leurquin a célébré la messe de funérailles de Claude Barzotti ce samedi matin dans l’église Notre-Dame de Tangissart à Court-Saint-Étienne. Les proches du "Rital" avaient pris place dans l’église, ainsi que de nombreuses personnalités parmi lesquelles Richard Rubben, Alexandre Bouglione, Claude Michel, Michèle Torr, Christian Delagrange et aussi Enzo Scifo et Frank Michaël: "Il était très important pour moi d’être présent. Nous avons fait des tournées ensemble, au Canada, en France en Italie. Claude avait un talent fou. Il avait une faculté d’écriture hors du commun. Mais, il fallait sa voix pour les interpréter. Sans sa voix, cela n’aurait rien donné", a signalé Frank Michaël.

Elio Di Rupo, ministre président de la Région wallonne, était également présent: "Nos familles étaient de régions voisines d’Italie. Je le connais depuis 30, si pas 40 ans. Je me suis rendu chez lui une dizaine de jours avant son décès. C’était quelqu’un de très généreux, de très bon. C’était aussi un très grand artiste. La population lui rend hommage parce qu’il était tout cela", nous a indiqué Elio Di Rupo.

On t’aime "nono" `

L’émotion était à son comble lorsque les filles de Claude Barzotti, Sarah et Vanessa, lui ont rendu hommage: "Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Je suis Barzotti et je le reste, et dans le verbe et dans le geste", a indiqué Sarah.

"J’aurais tant voulu encore te tendre le bras. Le moment tant redouté est arrivé", a indiqué Vanessa. Les petits-enfants se sont aussi exprimés: "On t’aime"nono"", ont-ils lancé.

Si l’église était bondée, il avait également plusieurs centaines de personnes à l’extérieur, sur la place de Tangissart où elles pouvaient suivre la cérémonie sur écran géant.

Parmi Elles, Étienne Charpentier, le président belge des gens du voyage: "Claude Barzotti, c’est notre Kendji Girac. Il ne se passe pas une de nos fêtes sans que nous ne diffusions ses chansons. C’était une personne très agréable à côtoyer".

Les voisins témoignent

Martine Willems est venue d’Ottignies: "Je suis amie avec Lisette Dieudonné de Chaumont-Gistoux. Lisette a fait les derniers concerts avec Claude Barzotti. J’étais présente lorsqu’il a fêté son 67e anniversaire. Lisette était chez Claude le jour de son décès. C’était très important pour moi d’être ici", signale Martine Willems.

Bernadette habite Court-Saint-Étienne. Elle a bien connu le chanteur: "Il avait acheté une maison à côté de la nôtre. Il y avait un problème avec une cheminée. Il nous a rassurés en indiquant qu’il prenait tous les frais à sa charge. Lorsqu’il venait, il offrait du cappuccino. Il venait chez des voisins italiens en face de chez nous pour passer le réveillon de Nouvel An. Il organisait chaque fois un petit feu d’artifice. Il était très sympa, très généreux".