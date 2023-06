Brabant wallon : l’IBEFE se penche sur la notion de travail

Ces réflexions sont consignées dans une nouvelle brochure, présentée jeudi à Nivelles et intitulée Le travail au cœur du changement. Elle sera diffusée auprès des membres de l’IBEFE, aux fédérations d’entreprises ou encore aux syndicats. Le monde du travail étant en plein bouleversement, elle sera également disponible en version numérique, régulièrement mise à jour.

L’idée était de dresser un état des lieux des nouvelles manières de travailler, et des impacts du changement. "De tirer aussi la sonnette d’alarme parce que si on n’accorde pas suffisamment d’importance à l’évolution des modes de travail, cela risque de provoquer des dégâts", précise Jacques Spelkens, le président de l’IBEFE du Brabant wallon.

Aujourd’hui, en Belgique, plus de 8% des salariés ont une totale liberté pour choisir leurs horaires de travail, et plus de 41% ont aussi la possibilité de travailler à domicile. La crise du Covid a accéléré cette évolution qui s’ajoute à celle du numérique, et modifie le concept de travail. Les changements en cours sont nombreux: de nouvelles compétences sont requises, les bureaux se métamorphosent, le rapport à la hiérarchie est modifié, la jeune génération se questionne sur le sens du travail qui leur est proposé, est beaucoup plus attachée à un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle…

Dans ce contexte, les entreprises doivent être attirantes mais éviter certaines dérives, impliquer davantage les travailleurs dans les décisions, favoriser l’autonomie tout en veillant à la préservation du collectif… Bref, c’est un changement profond et à long terme qui se met en place.

"Il y a déjà une prise de conscience à ce propos, mais tout va vite et il y a deux attitudes possibles: essayer d’anticiper, ou prendre du recul et s’adapter progressivement, constate Jacques Spelkens. Notre brochure permet de mettre des mots sur un phénomène, pour amener nos interlocuteurs à travailler ensemble, à développer des projets."