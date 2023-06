Un premier festival qui soutient et sensibilise à la cause animale, au Bivouac, ce 1er  juillet

Cette année, elle lance une action de sensibilisation inédite avec, ce samedi 1er juillet, l’organisation de son premier Help Animals Live Music Day. Ce sera au Bivouac, à Wavre. Le concept, comme son nom l’indique, consiste en des concerts, qui s’étaleront tout au long de la journée, à partir de 14 h. "Je collabore pour cette association depuis quelque temps et je fais aussi de la musique, explique Julie Foubert, organisatrice de l’événement. Au fil d’une discussion avec la présidente de l’association, Stéphanie Devis, on s’est dit: pourquoi pas chanter pour la cause ? J’ai pris ça à cœur et me suis dit qu’organiser un événement musical d’envergure pouvait être une bonne idée. C’est une manière de se centrer sur une thématique, la protection animale, qui est un vrai sujet de société de nos jours, tout en passant un agréable moment, festif et convivial."

Une affiche dynamique, pour tous les goûts

Plusieurs artistes se succéderont donc sur la scène, dans les installations du Bivouac, à Wavre. "Harold Vanderstraeten et Julie Taton nous offrent l’occupation de ces lieux. C’est une chance immense. Julie est d’ailleurs ambassadrice de l’association. Je les remercie vivement pour leur implication."

Nico Ducarme, Coralien, Mewhy, Aprile, Isabora, Roca Roca, Fùgù Mango et Primero sont les huit artistes qui se partageront la scène. Une affiche que notre interlocutrice a voulue éclectique et accessible à tous. "L’événement est ouvert à toutes et tous et avec la musique ces artistes proposent, il y en aura pour tous les goûts. Notamment les plus jeunes avec Primero. Car c’est un des objectifs de l’événement: attirer les plus jeunes afin de les sensibiliser, eux aussi, à la cause animale et ainsi rajeunir notre public cible de bénévoles chez Help Animals."

D’art, il sera aussi question en dehors de la scène puisque deux sérigraphies de l’artiste bruxellois Denis Meyers, réalisées avec deux autres artistes, seront vendues aux enchères et les bénéfices seront reversés à l’association. Même principe avec deux tatoueuses qui seront présentes sur le site et dont les revenus générés iront aussi à l’association. En milieu d’après-midi, l’artiste Art de Noé réalisera une prestation d’art painting en direct, au profit des animaux protégés par Help Animals.

L’occasion d’interroger notre mode de consommation

Enfin, sachez encore que de la nourriture végétarienne sera proposée tout au long de la journée. "On a volontairement choisi des plats végétariens parce que lorsqu’on parle de protection animale, la thématique dépasse largement celle de l’animal lui-même. L’idée, avec ce genre d’événement, c’est aussi d’interroger notre mode de consommation et la manière dont sont traités les animaux de ferme qui terminent dans nos assiettes. On voulait donc garder une certaine cohérence en proposant de la nourriture végétarienne."

Pour cette première édition, Julie Foubert ne se fixe pas d’objectifs en termes de fréquentation. "Le but, c’est avant tout de proposer un événement de qualité, très professionnel, que tout le monde passe un agréable moment, public comme artistes, autour d’une cause importante de notre société aujourd’hui et dans un cadre idéal. Et comme il s’agit d’une première, on ne sait pas exactement vers quoi on va mais clairement, l’objectif est que ça soit une réussite et un tremplin vers une deuxième édition l’année prochaine."

Entrée: 25 € (en prévente ou sur place) ; gratuit pour les moins de 12 ans. Le Rêve Bivouac, chaussée de Bruxelles, 427, 1300 Wavre. Infos et réservations: www.my.weezevent.com/help-animals-live-music-day