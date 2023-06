Jodoigne : l’organisation de Jodoigne-les-Bains confiée à SL Event

Le programme précis de ce Jodoigne-les-Bains 2023 doit encore être peaufiné mais SL Event en livre déjà les grandes lignes. Un grand bac à sable sera disponible pour les enfants. Les plaines de vacances de Jodoigne ont d’ores et déjà été invitées et une petite surprise sera offerte aux enfants lors de leur visite. Les seniors ne seront pas en reste avec deux après-midi prévues uniquement pour eux. Des tonnelles sont prévues pour protéger les visiteurs contre les grandes chaleurs ou les abriter en cas de légères pluies. Sont prévus un restaurant et un bar, avec une terrasse pour les consommateurs, Une autre terrasse est prévue aussi, pour tout le monde, pour s’installer pour lire, pour discuter… Des soirées spéciales sont déjà prévues pour le restaurant: des moules le 21 juillet et des barbecues géants tous les week-ends.

Priorité a été donnée aux anciens intervenants mais certains ne voulant pas renouveler l’expérience, SL a ouvert la porte "à plus loin": "Il y a encore des possibilités. Seule exigence: proposer une ou plusieurs plages d’animation ou une activité gratuite en échange de la visibilité, du gardiennage et de la mise à disposition de l’infrastructure. Nous analysons toute proposition avec attention".

Un regret peut-être: il ne sera pas possible de proposer une pelouse pour la simple raison que lors des éditions précédentes les arrosages étaient effectués par la Ville. Or, un organisateur externe ne peut pas faire appel aux ouvriers communaux.

Du 14 au 30 juillet, du lundi au jeudi de 11h à 20 h, du vendredi au dimanche de 11h à 22 h. www.jodoignelesbains.com