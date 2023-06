Une deuxième chance flamande pour les Forêts de Brabant

Après avoir été recalé par la Région wallonne, le projet, y compris sa partie wallonne, pourrait aboutir en Flandre. Les ministres wallonne, Céline Tellier (Écolo), et bruxellois, Alain Maron (Écolo), de l’Environnement ont marqué leur soutien à la candidature des "Brabantse Wouden" une reconnaissance comme parc national. Ils ont signé, le 7 juin, une déclaration d’intention interrégionale fixant des ambitions environnementales communes.

"Les intentions, c’est beau", a jugé le député wallon Olivier Maroy (MR) qui préférait toutefois savoir ce que, concrètement, la Région wallonne allait faire pour soutenir le projet.

"À ce stade, il est difficile de s’étendre sur le volet budgétaire ou le calendrier de cette collaboration interrégionale, lui a répondu Céline Tellier. Chaque partenaire aura la charge de la mise en œuvre du projet sur son territoire."

Les députés Olivier Maroy et André Antoine (LE) ont tout deux encouragé la ministre à montrer son soutien au projet, espérant que cela puisse pousser la Région flamande à retenir le projet brabançon de façon à pouvoir, aussi, lui redonner vie du côté wallon.

La Province du Brabant wallon n’avait pas caché, après l’issue défavorable de sa candidature – faute d’avoir eu le temps de recueillir l’accord des nombreux propriétaires de parcelles concernés – continuer à travailler sur le projet de façon à être prête si celui-ci se voyait accorder une deuxième chance.

"Voyons les choses de façon positives, que cela devienne un parc national via la Région flamande ou via la Région wallonne, peu me chaut. Ce qui est intéressant, c’est que le projet puisse voir le jour", a tranché Olivier Maroy, en guise de conclusion.