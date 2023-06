Action syndicale CGSP chez BPost ce mardi matin à Jodoigne, demain ce sera à Rixensart, Lasne et Mont-Saint-Guibert

La CGSP dénonce aussi la vétusté du système Géoroute et de multiples problèmes d’investissements. "Voilà 20 ans que les bâtiments et autres bijoux de la famille de la Poste belge sont vendus pour en louer d’autres plus coûteux. Que des efforts sont demandés aux travailleurs via des restructurations de personnel, que les métiers évoluent en complexité et en pénibilité. Tout ça pour voir BPost acheter des sociétés dans le monde entier et finalement rien pour le postier belge…"

"Certains postiers ont pris congé pour éviter de perdre de l’argent"

Patrick Lefèvre d’ajouter: "Le postier ne gagne pas des revenus exceptionnels alors que pendant ce temps-là, BPost se fait beaucoup d’argent sur son dos. Lors de la crise énergétique, on a tenté de négocier une aide vu les frais de carburant énormes pour certains postiers. On n’a eu aucun geste. Certains postiers ont pris congé pour éviter de perdre de l’argent…"

Le délégué syndical de préciser. "Vous savez, ce n’est plus le métier de la poste de papa, on a évolué… Les colis prennent une place importante, par exemple…"

Ce mardi matin, une trentaine de membres du dépôt, les affiliés de la CGSP, ont donc mené une action avec un barbecue en fonction. "Les autres syndicats n’ont pas suivi, ici nous représentons environ 30% du per son nel. D’autres bureaux seront impactés demain comme à Lasne, Mont-Saint-Guibert et Rixensart."

Quel impact sur la distribution ? "Les journaux risquent dans certains cas de ne pas être distribués à l’heure habituelle. Quant au courrier, il est distribué, du moins celui qui a été acheminé… Notre but n’est pas de spécialement perturbé, mais bien de faire passer et message et de diffuser l’information sur notre situation."