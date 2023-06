"Vivre à Jodoigne", une première pour cet outil citoyen

La Ville de Jodoigne se dote ainsi d’un bel outil afin d’informer ses citoyens et leur permettre de revenir au cœur de la vie communale. Cette publication est distribuée toute cette semaine dans les 7 200 boîtes aux lettres jodoignoises. Notez que la brochure "Vivre à Jodoigne" sera actualisée en 2025 suite aux élections. Jodoigne est aussi une Commune connectée ! Il est ainsi possible de retrouver toutes les informations de la Ville de Jodoigne sur www.jodoigne.be et via sa webapp.

Avec cette nouvelle action, les Autorités jodoignoises s’inscrivent de plus en plus dans une démarche de transparence et replacent le citoyen au centre de la commune. "Jodoigne œuvre depuis bien longtemps pour être une ville par et pour ses citoyens."