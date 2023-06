Un ami de Claude Barzotti témoigne : "Quelqu’un de très gentil et serviable"

Jean-Pierre Dehoux connait très bien Claude Barzotti: " C'était un ami. Il me considérait aussi comme son ami. Je l'ai connu lorsque j'avais 15 ans ". Jean-Pierre Dehoux était très impliqué dans le club de tennis de table La Palette Stéphanoise dont il a été longtemps président: " Claude est venu au club de tennis de table avec son ami Julien Facchim, son premier imprésario. C'était un féru des entraînements. Lui et son copain n'aimaient pas perdre, on a connu des parties très intenses. Claude a fait partie de la première équipe championne du club, en 1974 ", rappelle Jean-Pierre Dehoux. En octobre 1975, Claude Barzotti a chanté au bal du club: " Il a arrêté le tennis de table lorsqu'il a commencé à avoir du succès. Il a continué à sponsoriser le club pendant trente ans ".