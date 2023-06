"La brosse à dents ? Dès la maternelle", explique Solmaz Kazemi qui se voit bien faire le tour des écoles de Jodoigne

Après le cœur, la respiration et l’ergothérapie, nous voici, grâce à la dentiste jodoignoise Solmaz Kazemi, invité à découvrir le 28 juin l’importance de la santé buccale. D’origine iranienne, médecin généraliste à la base, mais devenue dentiste après son arrivée en Belgique et ses cours à l’UCL (diplôme en 2007), Solmaz Kazemi a une approche d’autant plus intéressante qu’elle insiste sur l’initiation à la dentition dès le plus jeune âge. Elle serait même prête, en compagnie d’un(e) hygiéniste, à faire le tour des écoles primaires de l’entité afin que les enfants soient plus détendus lors de leur visite chez le dentiste.

"C’est fondamental, dit-elle, de ne pas faire peur à l’enfant. Il faut éviter de lui répéter dix fois avant la visite que cela ne va pas faire mal. Ce dernier mot fini par tourner dans la tête de l’enfant au point de lui faire vraiment peur."

Cette initiation dès la maternelle demanderait un minimum de préparation et d’outils pédagogiques, afin que se brosser les dents devienne un rituel. Comme la dentiste ne fait rien à moitié, elle ne verrait pas cela avant la rentrée 2024-2025.

Son futur proche, c’est sa conférence. Elle y rappellera et développera ses quatre règles d’or. "Elles se résument aisément, dit-elle. En un, un beau sourire ; en deux, une mastication adéquate ; en trois, une prononciation normale ; et en quatre, la confiance en soi."

Question: comment éviter la peur du dentiste ? "C’est vrai, répond Solmaz Kazemi, que cette peur est assez courante, au point que certaines personnes sont paniquées à l’i dée de se rendre chez le dentiste. Certaines ne s’y décident que dans les situations extrêmes. On demande alors au dentiste d’arracher la dent malade. Conséquence à moyenne échéance: des trous partout dans la bouche. C’est ce genre de situation qu’il faut éviter en passant chez son dentiste régulièrement pour les contrôles annuels."

"Mes dents, j’en prends soin", par Solmaz Kazemi, le mercredi 28 juin, à 19h30, salle des Calèches. Entrée gratuite