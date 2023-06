Du beau monde au Village du théâtre et des arts ces 5, 7, 8 et 9 juillet, à Ittre

Le village d’Ittre et ses alentours, sont une mine de talents artistiques divers. Fabrice Gardin, programmateur du Village du théâtre et des arts 2023, a eu l’embarras du choix: "Ça fait 4 ans qu’on teste des choses et cette année-ci on voulait axer sur le théâtre et éclairer le site de la Valette, tant son théâtre que sa grange, moins connue. Nous voulions faire des choses un peu plus intimistes et familiales. On a choisi des choses comme du jazz, du théâtre, de la musique classique… C’est assez hétéroclite. Ce que j’espère c’est que les gens vont venir voir plusieurs spectacles, car on les a programmés avec l’idée que l’un peut mener à l’autre…"