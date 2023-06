Au bout de l'effort, Patrick Watteyne a atteint le sommet du Stelvio

Diabétique depuis une bonne dizaine d’années, l’Incourtois avait fait de l’ascension du Stelvio un objectif personnel face à sa maladie mais aussi pour promouvoir l’association "Sport to change diabetes", la branche sportive de l’Association belge du diabète qui vise à améliorer le quotidien des jeunes diabétiques, notamment par la pratique du sport. Pari gagné, et qui récompense des mois d’entraînements. Et l’idée de ne pas y arriver ne lui a même plus traversé l’esprit au moment d’entamer les 42 virages et les 22 km de montée. "Les cinq derniers kilomètres furent les plus compliqués et l’ascension a duré 2 h 45, moins que les 3h imaginées au départ. Le seul dopage que j’ai utilisé, et sans modération, ce sont les nombreux encourageants reçus", a-t-il lancé une fois le sommet atteint.