Michel Adams, l’un des derniers sonneurs de cloches

Chaque dimanche, à 76 ans, Michel Adams, autodidacte, ne raterait pour rien au monde l’appel à la messe à l’église Saint-Roch de L’Écluse.

Près de 2 000 km en parapente en une semaine

La parapentiste Tom de Dorlodot termine le X-Alps à la 14e place. Le Chaumontois a bouclé son X-Alps bien plus vite qu’il ne l’aurait espéré. C’est seulement la deuxième fois qu’il parvient à terminer le parcours dans le temps imparti.

Une fresque participative et éducative à l’école Saint-Joseph à Orp

Toutes les classes primaires de l’école Saint-Joseph d’Orp-le-Grand ont participé à la réalisation d’une fresque de 16 mètres de long qui orne désormais le mur de leur cour de récréation.

De l’amiante à la caserne: les pompiers de Wavre en colère

Les pompiers de Wavre sont en colère après avoir découvert l’information publiée samedi sur le site de la RTBF: l a découverte de résidus d’amiante dans la charpente du garage de la caserne.

Jodoigne : la première pierre de la nouvelle piscine de Jodoigne est posée

De nombreux acteurs politiques étaient présents, ce mardi, à la pose de la première pierre de la nouvelle piscine de Jodoigne. Un projet qui viendra combler un manque puisqu’il n’y a plus de piscine dans la commune depuis le 1er juillet 2022. Coût total : 8,5 millions€.

Le roi Philippe et le roi Willem-Alexander ont visité la pépite belge Aerospacelab

Les souverains belge et néerlandais se sont rendus mercredi matin à Louvain-la-Neuve pour visiter l’usine de production d’Aerospacelab, une entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation de satellites, basée à Louvain-la-Neuve, au Monnet Innovation Center.

Intempéries : des dégâts limités en Brabant wallon

Après plusieurs semaines de sécheresse, on craignait des dégâts importants, compte tenu des prévisions météo, cette semaine. Mais les pluies abondantes qui se sont abattues sur la Belgique, surtout jeudi, n’ont pas causé de gros problèmes en Brabant wallon, si ce n’est quelques coulées de boues, surtout dans l’est.

Deux équipes du BW, Futsal Ramillies et Mini Excel Wavre-Limal, monteront finalement en N1

Il y a une grosse révolution en N1 de la Ligue où six nouvelles équipes supplémentaires sont promues au sein de l’élite, dont Shaab Ramillies et Mini Excel, deux formations du Brabant wallon qui avaient terminé respectivement 2e et 3e du championnat de N2 cette saison. "Une opportunité qu’il fallait saisir", dit-on du côté limalois.

L’hommage d’une Walhinoise à sa vache "de compagnie" décédée à 23 ans

Astrid, une vache " limousine " de compagnie est morte à 23 ans jeudi dernier à Nil-Saint-Vincent, sans doute accablée par les fortes chaleurs. Lucie, sa propriétaire, a tenu à lui rendre cet hommage. "L’idée était de lui rendre un dernier hommage car beaucoup de gens la connaissaient."