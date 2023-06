Un Färm pour remplacer le Biostory

Un Färm à la place du Biostory Le magasin Färm qui s’est ouvert officiellement ce jeudi 22 juin, en remplacement du Biostory (avenue des Commandants Borlée, 2), sera assez semblable au précédent. Le personnel (cinq personnes) a été conservé et on reste dans l’épicerie bio et les légumes frais. Une différence cependant: le Färm propose 50% de vrac. À noter que les cinq Biostory du BW deviendront tous des Färm.